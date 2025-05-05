Сікан забив, а Батагов оформив автогол у матчі Трабзонспора з Касимпашею

Данило Сікан. Фото: "Трабзонспор"

У матчі 34-го туру турецької Суперліги "Трабзонспор" зіграв проти "Касимпаші". У складі гостей на поле вийшли українці Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков.

Матч завершився нічиєю 1:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Рахунок у матчі відкрив Батагов на 18-й хвилині, відзначившись автоголом. Після удару суперника м’яч попав у ногу українця і від неї у ворота.

На початку другого тайму Сікан зрівняв рахунок. Данило наважився на дальній удар низом у лівий кут воріт, який голкіпер не взяв.

Сікан зіграв у матчі 65 хвилин, за які статистичний портал SofaScore оцінив його гру в 7.4 бали. Зубков відіграв 82 хвилини та отримав оцінку — 6.5. Батагов провів увесь матч та отримав — 6.9.

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