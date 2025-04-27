Сікан оформив дубль, Зубков забив — Трабзонспор переміг Аланьяспор у трилері

Сікан вперше забив за Трабзонспор й відразу двічі та й з асистом
У 33-му турі чемпіонату Туреччини "Трабзонспор" зіграв проти "Аланьяспора". В цій грі з перших хвилин вийшли на поле українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.
Гра вийшла надрезультативною та завершилась перемогою "Трабзонспора" з рахунком 4:3, повідомив портал Новини.LIVE.
Перший гол Сікана
Знову забив Зубков. Вже на сьомій хвилині Олександр вдало завершивши комбінацію партнерів. На 17-й хвилині Даниїл Сікан забив свій дебютний гол за команду зігравши на добиванні після свого ж удару.
"Аланьяспор" відповів на 27-й хвилині, скоротивши відставання, але на 38-й хвилині Зубков асистував Сікану, який оформив дубль майже з того ж самого місця.
У кінцівці першого тайму гості реалізували пенальті — 3:2.
На 5-й доданій до першого тайму хвилині Сікан віддав гольову передачу на Симона Банзу, встановивши рахунок 4:2.
У другому таймі "Аланьяспор" скоротив відрив, забивши ще один гол, але "Трабзонспор" втримав перевагу.
Сікан відіграв 71 хвилину, Зубков 89 хв, а Батагов провів увесь матч.
"Трабзонспор" — "Аланьяспор" — 4:3
Голы: Зубков, 7, Сикан, 17, 38, Банза, 45+5 — Кордова, 27, Хадерджонаж, 45, Шпорар, 52
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