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Сікан вперше забив за Трабзонспор й відразу двічі та й з асистом

27 квітня 2025 19:21
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Сікан оформив дубль, Зубков забив — Трабзонспор переміг Аланьяспор у трилері
Данило Сікан. Фото: "Трабзонспор"
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

У 33-му турі чемпіонату Туреччини "Трабзонспор" зіграв проти "Аланьяспора". В цій грі з перших хвилин вийшли на поле українці Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан.

Гра вийшла надрезультативною та завершилась перемогою "Трабзонспора" з рахунком 4:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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Перший гол Сікана

Знову забив Зубков. Вже на сьомій хвилині Олександр вдало завершивши комбінацію партнерів. На 17-й хвилині Даниїл Сікан забив свій дебютний гол за команду зігравши на добиванні після свого ж удару.

"Аланьяспор" відповів на 27-й хвилині, скоротивши відставання, але на 38-й хвилині Зубков асистував Сікану, який оформив дубль майже з того ж самого місця.

У кінцівці першого тайму гості реалізували пенальті — 3:2.

На 5-й доданій до першого тайму хвилині Сікан віддав гольову передачу на Симона Банзу, встановивши рахунок 4:2.

У другому таймі "Аланьяспор" скоротив відрив, забивши ще один гол, але "Трабзонспор" втримав перевагу.

Сікан відіграв 71 хвилину, Зубков 89 хв, а Батагов провів увесь матч.

"Трабзонспор" — "Аланьяспор" — 4:3

Голы: Зубков, 7, Сикан, 17, 38, Банза, 45+5 — Кордова, 27, Хадерджонаж, 45, Шпорар, 52

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