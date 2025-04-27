Сикан оформил дубль, Зубков забил — Трабзонспор победил Аланьяспор в триллере

Даниил Сикан. Фото: "Трабзонспор"

В 33-м туре чемпионата Турции "Трабзонспор" сыграл против "Аланьяспора". В этой игре с первых минут вышли на поле украинцы Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Игра получилась сверхрезультативной и завершилась победой "Трабзонспора" со счетом 4:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первый гол Сикана

Снова забил Зубков. Уже на седьмой минуте Александр удачно завершив комбинацию партнеров. На 17-й минуте Даниил Сикан забил свой дебютный гол за команду сыграв на добивании после своего же удара.

"Аланьяспор" ответил на 27-й минуте, сократив отставание, но на 38-й минуте Зубков ассистировал Сикану, который оформил дубль почти с того же самого места.

В концовке первого тайма гости реализовали пенальти — 3:2.

На 5-й добавленной к первому тайму минуте Сикан отдал голевую передачу на Симона Банзу, установив счет 4:2.

Во втором тайме "Аланьяспор" сократил отрыв, забив еще один гол, но "Трабзонспор" удержал преимущество.

Сикан отыграл 71 минуту, Зубков 89 мин, а Батагов провел весь матч.

"Трабзонспор" — "Аланьяспор" — 4:3

Голы: Зубков, 7, Сикан, 17, 38, Банза, 45+5 — Кордова, 27, Хадерджонаж, 45, Шпорар, 52

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