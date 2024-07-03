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Сикан и Таловеров едут на Олимпиаду — Ротань опубликовал заявку сборной Украины

3 июля 2024 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Руслан Ротань назвал заявку сборной Украины на Олимпиаду
Даниил Сикан празднует гол. Фото: instagram.com/danilsikan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Олимпийская сборная Украины взяла на Игры в Париж всего двух форвардов. Одним из них стал футболист донецкого "Шахтера" Даниил Сикан. 

Главный тренер национальной команды Руслан Ротань назвал заявку на Олимпиаду-2024, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Руслану Ротаню не удалось взять на Олимпийские игры всех игроков, которых тренер хотел включить в заявку своей команды. "Бенфика" так и не отпустила Анатолия Трубина, "Челси" не разрешил уехать Михаилу Мудрику. Есть и другие потенциальные потери. 

Максим Таловеров поедет на Олимпиаду-2024
Максим Таловеров поедет на Олимпиаду-2024. Фото: УАФ

Заявка сборной Украины на Олимпиаду-2024 

В национальную команду смогли приехать сразу пять игроков донецкого "Шахтера", включая форварда Даниила Сикана. Австрийский ЛАСК отпустил на Игры в Париж защитника Максима Таловерова, который недавно ездил с основной сборной Украины на Евро-2024 в Германию. 

Заявка сборной Украины на Олимпиаду-2024
Заявка сборной Украины на Олимпиаду-2024. Фото: УАФ

Уже 24 июля команда Руслана Ротаня начнет выступать на групповом турнире Олимпиады. Сборная Украины сыграет с Аргентиной, Марокко и Ираном. Также "сине-желтых" ждут товарищеские поединки с Египтом и Парагваем.

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спорт футбол Олимпийские игры Олимпиада-2024 Руслан Ротань Даниил Сикан Максим Таловеров Олимпийская сборная Украины

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