Руслан Ротань назвал заявку сборной Украины на Олимпиаду

Даниил Сикан празднует гол. Фото: instagram.com/danilsikan/

Олимпийская сборная Украины взяла на Игры в Париж всего двух форвардов. Одним из них стал футболист донецкого "Шахтера" Даниил Сикан.

Главный тренер национальной команды Руслан Ротань назвал заявку на Олимпиаду-2024, сообщает официальный сайт УАФ.

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Максим Таловеров поедет на Олимпиаду-2024. Фото: УАФ

Заявка сборной Украины на Олимпиаду-2024

В национальную команду смогли приехать сразу пять игроков донецкого "Шахтера", включая форварда Даниила Сикана. Австрийский ЛАСК отпустил на Игры в Париж защитника Максима Таловерова, который недавно ездил с основной сборной Украины на Евро-2024 в Германию.

Заявка сборной Украины на Олимпиаду-2024. Фото: УАФ

Уже 24 июля команда Руслана Ротаня начнет выступать на групповом турнире Олимпиады. Сборная Украины сыграет с Аргентиной, Марокко и Ираном. Также "сине-желтых" ждут товарищеские поединки с Египтом и Парагваем.

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