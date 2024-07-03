Руслан Ротань назвав заявку збірної України на Олімпіаду

Сікан та Таловєров їдуть на Олімпіаду — Ротань опублікував заявку збірної України
Олімпійська збірна України взяла на Ігри до Парижа лише двох форвардів. Одним із них став футболіст донецького "Шахтаря" Данило Сікан.
Головний тренер національної команди Руслан Ротань назвав заявку на Олімпіаду-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Руслану Ротаню не вдалося взяти на Олімпійські ігри всіх гравців, яких тренер хотів долучити до заявки своєї команди. "Бенфіка" так і не відпустила Анатолія Трубіна, "Челсі" не дозволив виїхати Михайлу Мудрику. Є й інші потенційні втрати.
Заявка збірної України на Олімпіаду-2024
До національної команди змогли приїхати одразу п'ять гравців донецького "Шахтаря", включаючи форварда Данила Сікана. Австрійський ЛАСК відпустив на Ігри до Парижа захисника Максима Таловєрова, який нещодавно їздив з основною збірною України на Євро-2024 до Німеччини.
Вже 24 липня команда Руслана Ротаня розпочне виступати на груповому турнірі Олімпіади. Збірна України зіграє з Аргентиною, Марокко та Іраном. Також на "синьо-жовтих" чекають товариські поєдинки з Єгиптом і Парагваєм.
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