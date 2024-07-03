Руслан Ротань назвав заявку збірної України на Олімпіаду

Данило Сікан святкує гол. Фото: instagram.com/danilsikan/

Олімпійська збірна України взяла на Ігри до Парижа лише двох форвардів. Одним із них став футболіст донецького "Шахтаря" Данило Сікан.

Головний тренер національної команди Руслан Ротань назвав заявку на Олімпіаду-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Руслану Ротаню не вдалося взяти на Олімпійські ігри всіх гравців, яких тренер хотів долучити до заявки своєї команди. "Бенфіка" так і не відпустила Анатолія Трубіна, "Челсі" не дозволив виїхати Михайлу Мудрику. Є й інші потенційні втрати.

Максим Таловєров поїде на Олімпіаду-2024. Фото: УАФ

Заявка збірної України на Олімпіаду-2024

До національної команди змогли приїхати одразу п'ять гравців донецького "Шахтаря", включаючи форварда Данила Сікана. Австрійський ЛАСК відпустив на Ігри до Парижа захисника Максима Таловєрова, який нещодавно їздив з основною збірною України на Євро-2024 до Німеччини.

Заявка збірної України на Олімпіаду-2024. Фото: УАФ

Вже 24 липня команда Руслана Ротаня розпочне виступати на груповому турнірі Олімпіади. Збірна України зіграє з Аргентиною, Марокко та Іраном. Також на "синьо-жовтих" чекають товариські поєдинки з Єгиптом і Парагваєм.

Нагадаємо, Трубін готується продовжити кар'єру у відомому клубі — деталі.

Луніним зацікавився ще один клуб — українець може піти з "Реала".

Сарапій обрав новий клуб — це не "Динамо".

"Кривбас" може перехопити у "Динамо" гравця збірної України.

Береза готовий передати новому інвестору права на "Дніпро-1".