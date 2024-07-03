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Сікан та Таловєров їдуть на Олімпіаду — Ротань опублікував заявку збірної України

3 липня 2024 13:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Руслан Ротань назвав заявку збірної України на Олімпіаду
Данило Сікан святкує гол. Фото: instagram.com/danilsikan/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Олімпійська збірна України взяла на Ігри до Парижа лише двох форвардів. Одним із них став футболіст донецького "Шахтаря" Данило Сікан.

Головний тренер національної команди Руслан Ротань назвав заявку на Олімпіаду-2024, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Руслану Ротаню не вдалося взяти на Олімпійські ігри всіх гравців, яких тренер хотів долучити до заявки своєї команди. "Бенфіка" так і не відпустила Анатолія Трубіна, "Челсі" не дозволив виїхати Михайлу Мудрику. Є й інші потенційні втрати.

Максим Таловерів поїде на Олімпіаду-2024
Максим Таловєров поїде на Олімпіаду-2024. Фото: УАФ

Заявка збірної України на Олімпіаду-2024

До національної команди змогли приїхати одразу п'ять гравців донецького "Шахтаря", включаючи форварда Данила Сікана. Австрійський ЛАСК відпустив на Ігри до Парижа захисника Максима Таловєрова, який нещодавно їздив з основною збірною України на Євро-2024 до Німеччини.

Заявка сборной Украины на Олимпиаду-2024
Заявка збірної України на Олімпіаду-2024. Фото: УАФ

Вже 24 липня команда Руслана Ротаня розпочне виступати на груповому турнірі Олімпіади. Збірна України зіграє з Аргентиною, Марокко та Іраном. Також на "синьо-жовтих" чекають товариські поєдинки з Єгиптом і Парагваєм.

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