Сикан рассказал, что Ротань заявил на прощание игрокам сборной Украины

Даниил Сикан в матче с Марокко. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Форвард донецкого "Шахтера" и Олимпийской сборной Украины Даниил Сикан оценил выступление национальной команды на футбольном турнире ОИ-2024. Молодой футболист не считает результаты "сине-желтых" провальными.

Сикан подтвердил, что футболисты команды попрощались с главным тренером Русланом Ротанем, сообщает официальный сайт УАФ.

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Даниил Сикан спорит с судьей. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Сикан доволен игрой сборной Украины

Капитан национальной команды Даниил Сикан посетовал на то, что его команде не хватило опыта для того, чтобы обыграть Аргентину (0:2) в решающем матче. Однако при этом форвард "Шахтера" уверен, что поездка на Олимпиаду-2024 станет очень полезной для команды и поможет ей в будущем улучшить результаты.

"Мы могли бы сделать больше, но жизнь на этом не заканчивается, надо двигаться дальше. Надеюсь, что мы не в последний раз принимаем участие в Олимпийских играх. Нам всем этот опыт очень поможет в дальнейшем", — заявил Сикан.

Также футболист подтвердил, что Руслан Ротань покинул пост наставник сборной Украины. На прощание он поблагодарил игроков, пожелал им удачи и посоветовал работать над изменением менталитета.

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