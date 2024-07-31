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Сікан вважає успішним виступ збірної України з футболу на Олімпіаді-2024

31 липня 2024 15:16
Валерій Ковалевич - Редактор
Сікан розповів, що Ротань заявив на прощання гравцям збірної України
Данило Сікан у матчі з Марокко. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард донецького "Шахтаря" та Олімпійської збірної України Данило Сікан оцінив виступ національної команди на футбольному турнірі ОІ-2024. Молодий футболіст не вважає результати "синьо-жовтих" провальними.

Сікан підтвердив, що футболісти команди попрощалися з головним тренером Русланом Ротанем, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Збірна України з футболу дебютувала на Олімпійських іграх із двох поразок та однієї перемоги. У груповому етапі команда Руслана Ротаня посіла третє місце у своєму квартеті та вибула з подальшої боротьби.

Данило Сікан
Данило Сікан сперечається із суддею. Фото: Reuters/Thaier Al-Sudani

Сікан задоволений грою збірної України

Капітан національної команди Данило Сікан нарік на те, що його команді не вистачило досвіду для того, щоб обіграти Аргентину (0:2) у вирішальному матчі. Однак при цьому форвард "Шахтаря" впевнений, що поїздка на Олімпіаду-2024 стане дуже корисною для команди та допоможе їй у майбутньому покращити результати.

"Ми могли б зробити більше, але життя на цьому не закінчується, треба рухатися далі. Сподіваюся, що ми не востаннє беремо участь в Олімпійських іграх. Нам усім цей досвід дуже допоможе надалі", — заявив Сікан.

Також футболіст підтвердив, що Руслан Ротань залишив посаду наставника збірної України. На прощання він подякував гравцям, побажав їм удачі та порадив працювати над зміною менталітету.

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спорт футбол Олімпійські ігри Олімпіада-2024 Данило Сікан Олімпійська збірна України

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