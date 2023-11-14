Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Симеоне раскрыл планы Атлетико на Жоау Феликса arrow

Симеоне раскрыл планы Атлетико на Жоау Феликса

14 ноября 2023 14:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Симеоне раскрыл планы Атлетико на Жоау Феликса
Жоау Феликс во время тренировки. Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне дал понять, что не отпустит Жоау Феликса бесплатно в "Барселону". Столичный клуб рассчитывает заработать большие деньги на продаже португальца.

Симеоне не исключает, что Феликс вернется в "Атлетико", сообщает Marca

Читайте также:

Португальский атакующий полузащитник мадридского "Атлетико" Жоау Феликс выступает на правах аренды уже во втором клубе подряд. Половину прошлого сезона он провел в лондонском "Челси", а сейчас выступает за каталонскую "Барселону". 

Что "Атлетико" сделает с Феликсом 

Наставник мадридской команды напомнил, что контракт португальского футболиста с "матрасниками" действует до лета 2029 года. Диего Симеоне считает, что "Атлетико" в любом случае извлечет пользу из ситуации с Жоау Феликсом. 

Жоау Феликс
Жоау Феликс в матче против "Шахтера". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Португалец не хочет выступать в мадридском клубе. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 50 млн евро, и "Атлетико" не собирается снижать цену. У "Барселоны" нет таких средств на покупку игрока, однако мадридцы не пойдут на уступки. 

Симеоне заявил, что "Атлетико" хочет заработать большие деньги на трансфере 24-летнего португальца. Однако если он вернется в мадридскую команду, она тоже останется в выигрыше, поскольку Феликс является сильным полузащитником и сможет внести свой вклад в будущие успехи команды. 

Напомним, Миколенко уйдет из "Эвертона" уже в январе при одном условии. 

Италия потеряла уже четвертого футболиста перед матчем с Украиной. 

"Реал" уволил ответственного за плохие результаты команды. 

Дубинчак рассказал, что именно Шовковский изменил в игре "Динамо". 

Гвардиола оценил игру Мудрика после неудачи с "Челси".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме