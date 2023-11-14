Симеоне раскрыл планы Атлетико на Жоау Феликса

Жоау Феликс во время тренировки. Фото: REUTERS/Albert Gea

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне дал понять, что не отпустит Жоау Феликса бесплатно в "Барселону". Столичный клуб рассчитывает заработать большие деньги на продаже португальца.

Симеоне не исключает, что Феликс вернется в "Атлетико", сообщает Marca.

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Португальский атакующий полузащитник мадридского "Атлетико" Жоау Феликс выступает на правах аренды уже во втором клубе подряд. Половину прошлого сезона он провел в лондонском "Челси", а сейчас выступает за каталонскую "Барселону".

Что "Атлетико" сделает с Феликсом

Наставник мадридской команды напомнил, что контракт португальского футболиста с "матрасниками" действует до лета 2029 года. Диего Симеоне считает, что "Атлетико" в любом случае извлечет пользу из ситуации с Жоау Феликсом.

Жоау Феликс в матче против "Шахтера". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Португалец не хочет выступать в мадридском клубе. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 50 млн евро, и "Атлетико" не собирается снижать цену. У "Барселоны" нет таких средств на покупку игрока, однако мадридцы не пойдут на уступки.

Симеоне заявил, что "Атлетико" хочет заработать большие деньги на трансфере 24-летнего португальца. Однако если он вернется в мадридскую команду, она тоже останется в выигрыше, поскольку Феликс является сильным полузащитником и сможет внести свой вклад в будущие успехи команды.

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