Сімеоне розкрив плани Атлетіко на Жоау Фелікса

Жоау Фелікс під час тренування. Фото: REUTERS/Albert Gea

Головний тренер мадридського "Атлетико" Дієго Сімеоне дав зрозуміти, що не відпустить Жоау Фелікса безкоштовно до "Барселони". Столичний клуб розраховує заробити великі гроші на продаж португальця.

Сімеоне не виключає, що Фелікс повернеться до "Атлетіко", повідомляє Marca.

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Португальський атакувальний півзахисник мадридського "Атлетіко" Жоау Фелікс виступає на правах оренди вже у другому клубі поспіль. Половину минулого сезону він провів у лондонському "Челсі", а зараз виступає за каталонську "Барселону".

Що "Атлетіко" зробить із Феліксом

Наставник мадридської команди нагадав, що контракт португальського футболіста з "матрацниками" діє до літа 2029 року. Дієго Сімеоне вважає, що "Атлетіко" у будь-якому випадку матиме користь із ситуації з Жоау Феліксом.

Жоау Фелікс у матчі проти "Шахтаря". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Португалець не хоче виступати у мадридському клубі. Його орієнтовна трансферна вартість становить 50 млн євро, і "Атлетіко" не збирається знижувати ціну. "Барселона" не має таких коштів на покупку гравця, проте мадридці не підуть на поступки.

Сімеоне заявив, що "Атлетіко" хоче заробити великі гроші на трансфері 24-річного португальця. Однак якщо він повернеться до мадридської команди, вона теж залишиться у виграші, оскільки Фелікс є сильним півзахисником і зможе зробити свій внесок у майбутні успіхи команди.

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