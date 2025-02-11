Лунин празднует день рождения — как его поздравили жена и сын

Украинский голкипер Андрей Лунин с трофеем Лиги чемпионов. Фото: instagram.com/a.nastasica

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин сегодня, 11 февраля, празднует день рождения. Ему исполнилось 26 лет.

Жена и сын Лунина уже поздравили его с праздником, сообщает портал Новини.LIVE.

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Андрей Лунин с супругой. Фото: instagram.com/a.nastasica

Как жена и сын поздравили Лунина жена и сын

Жена Андрея Лунина Анастасия написала большой и проникновенный пост в своем Instagram:

"Мой муж, моя опора, моя стена, моя жизнь. Я хочу поздравить тебя с днем рождения! Хочется в этот день пожелать тебе, чтобы все твои мечты исполнялись, чтобы твой день начинался с улыбки, чтобы твои родные и близкие были всегда рядом и поддерживали тебя. Оставайся всегда таким же уникальным, добрым, нежным, чутким, заботливым, веселым, радостным и счастливым. Я могу продолжать этот список бесконечно. Спасибо, что ты есть на этом свете! С днем рождения!".

Она также опубликовала видео, на котором их сын спел "Happy Birthday" для папы.

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