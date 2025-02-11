Лунін святкує день народження — як його привітали дружина та син

Український голкіпер Андрій Лунін з трофеєм Ліги чемпіонів. Фото: instagram.com/a.nastasica

Український голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін сьогодні, 11 лютого, святкує день народження. Йому виповнилося 26 років.

Дружина та син Луніна вже привітали його зі святом, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Андрій Лунін з дружиною. Фото: instagram.com/a.nastasica

Як дружина та син привітали Луніна

Дружина Андрія Луніна Анастасія написала великий та проникливий пост у своєму Instagram:

"Мій чоловік, моя опора, моя стіна, моє життя. Я хочу привітати тебе з днем ​​народження! Хочеться цього дня побажати тобі, щоб усі твої мрії виконувались, щоб твій день починався з посмішки, щоб твої рідні та близькі були завжди поряд і підтримували тебе. Залишайся завжди таким же унікальним, добрим, ніжним, чуйним, дбайливим, веселим, радісним та щасливим. Я можу продовжувати цей список нескінченно. Дякую, що ти є на цьому світі! З днем ​​народження!".

Вона також опублікувала відео, на якому їхній син заспівав "Happy Birthday" для тата.

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