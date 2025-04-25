Как подарок Усика Трампу стал символом неудачной дипломатии

Александр Усик в Саудовской Аравии. Фото: instagram.com/usykaa/

В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом с намерением вручить Дональду Трампу символический подарок — пояс чемпиона мира по боксу от Александра Усика. Этот жест должен был подчеркнуть стойкость Украины и ее стремление к победе.

Однако встреча приняла неожиданный оборот, напоминает Time.​

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Вместо того чтобы сразу вручить подарок, Владимир Зеленский начал с демонстрации фотографий украинских военнопленных, подвергшихся пыткам. Это вызвало напряжение в беседе: Дональд Трамп воспринял это как попытку возложить на него ответственность за страдания солдат, что привело к острому обмену мнениями. Вице-президент Джей Ди Вэнс также выразил недовольство действиями украинского лидера.​

Проезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Craig Hudson

Что случилось с поясом Усика

В результате конфликта Зеленский так и не вручил пояс Трампу. По его словам, в суматохе он оставил подарок на тумбочке в Овальном кабинете. Позже сотрудники Белого дома перенесли пояс в частную столовую президента, где он и остался среди других сувениров.​

Александр Усик и Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/usykaa/

Интересно, что сам Александр Усик позже прокомментировал ситуацию, отметив, что все свои чемпионские пояса он хранит дома. Он также добавил, что пояс, предназначенный для Трампа, был особенным, но отказался раскрывать подробности.​

Этот инцидент стал символом сложных дипломатических отношений между Украиной и США в тот период. Он подчеркнул, насколько важно учитывать культурные и политические нюансы при международных переговорах.

Напомним, известный украинский футболист может подписать контракт с итальянским грандом.

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