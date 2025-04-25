Как подарок Усика Трампу стал символом неудачной дипломатии

Символический подарок Усика Трампу так и не был передан
В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Белый дом с намерением вручить Дональду Трампу символический подарок — пояс чемпиона мира по боксу от Александра Усика. Этот жест должен был подчеркнуть стойкость Украины и ее стремление к победе.
Однако встреча приняла неожиданный оборот, напоминает Time.
Вместо того чтобы сразу вручить подарок, Владимир Зеленский начал с демонстрации фотографий украинских военнопленных, подвергшихся пыткам. Это вызвало напряжение в беседе: Дональд Трамп воспринял это как попытку возложить на него ответственность за страдания солдат, что привело к острому обмену мнениями. Вице-президент Джей Ди Вэнс также выразил недовольство действиями украинского лидера.
Что случилось с поясом Усика
В результате конфликта Зеленский так и не вручил пояс Трампу. По его словам, в суматохе он оставил подарок на тумбочке в Овальном кабинете. Позже сотрудники Белого дома перенесли пояс в частную столовую президента, где он и остался среди других сувениров.
Интересно, что сам Александр Усик позже прокомментировал ситуацию, отметив, что все свои чемпионские пояса он хранит дома. Он также добавил, что пояс, предназначенный для Трампа, был особенным, но отказался раскрывать подробности.
Этот инцидент стал символом сложных дипломатических отношений между Украиной и США в тот период. Он подчеркнул, насколько важно учитывать культурные и политические нюансы при международных переговорах.
Напомним, известный украинский футболист может подписать контракт с итальянским грандом.
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