Як подарунок Усика Трампу став символом невдалої дипломатії

Олександр Усик у Саудівській Аравії. Фото: instagram.com/usykaa/

У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський відвідав Білий дім із наміром вручити Дональду Трампу символічний подарунок — пояс чемпіона світу з боксу від Олександра Усика. Цей жест мав підкреслити стійкість України та її прагнення до перемоги.

Однак зустріч набула несподіваного обороту, нагадує Time.

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Замість того щоб одразу вручити подарунок, Володимир Зеленський почав з демонстрації фотографій українських військовополонених, які зазнали тортур. Це викликало напругу в бесіді: Дональд Трамп сприйняв це як спробу покласти на нього відповідальність за страждання солдатів, що призвело до гострого обміну думками. Віцепрезидент Джей Ді Венс також висловив невдоволення діями українського лідера.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Craig Hudson

Що сталося з поясом Усика

У результаті конфлікту Зеленський так і не вручив пояс Трампу. За його словами, у метушні він залишив подарунок на тумбочці в Овальному кабінеті. Пізніше співробітники Білого дому перенесли пояс у приватну їдальню президента, де він і залишився серед інших сувенірів.

Олександр Усик та Володимир Зеленський. Фото: instagram.com/usykaa/

Цікаво, що сам Олександр Усик пізніше прокоментував ситуацію, зазначивши, що всі свої чемпіонські пояси він зберігає вдома. Він також додав, що пояс, призначений для Трампа, був особливим, але відмовився розкривати подробиці.

Цей інцидент став символом складних дипломатичних відносин між Україною і США в той період. Він підкреслив, наскільки важливо враховувати культурні та політичні нюанси під час міжнародних переговорів.

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