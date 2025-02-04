В США арестовали сына легендарного баскетболиста — что ему грозит

Сын легендарного баскетболиста может надолго сесть в тюрьму
В США произошло резонансное задержание. Его фигурантом стал сын легендарного спортсмена.
Полиция во Флориде задержала Маркуса Джордана, сына легендарного баскетболиста Майкла Джордана, пишет TMZ.com.
Ему предъявили сразу несколько обвинений. Задержанному "светит" серьезный срок в тюрьме.
Что известно о задержании
По данным источников журналистов, Джордан-младший вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, а также оказал сопротивление полиции во время задержания.
Кроме того, сын Майкла Джордана подозревается в хранении кокаина. Сейчас он находится в тюрьме округа Ориндж.
Маркус Джордан пытался найти себя в баскетболе, он играл в NCAA. Но не смог "зацепиться" за этот шанс, поэтому не перешел в профессиональный баскетбол.
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