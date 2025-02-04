В США арестовали сына легендарного баскетболиста — что ему грозит

Сын Майкла Джордана. Фото: tmz.com

В США произошло резонансное задержание. Его фигурантом стал сын легендарного спортсмена.

Полиция во Флориде задержала Маркуса Джордана, сына легендарного баскетболиста Майкла Джордана, пишет TMZ.com.

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Что известно о задержании

По данным источников журналистов, Джордан-младший вел автомобиль в состоянии алкогольного опьянения, а также оказал сопротивление полиции во время задержания.

Кроме того, сын Майкла Джордана подозревается в хранении кокаина. Сейчас он находится в тюрьме округа Ориндж.

Маркус Джордан пытался найти себя в баскетболе, он играл в NCAA. Но не смог "зацепиться" за этот шанс, поэтому не перешел в профессиональный баскетбол.

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