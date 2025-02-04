У США заарештували сина легендарного баскетболіста — що йому загрожує

Син Майкла Джордана. Фото: tmz.com

У США сталося резонансне затримання. Його фігурантом став син легендарного спортсмена.

Поліція у Флориді затримала Маркуса Джордана, сина легендарного баскетболіста Майкла Джордана, пише TMZ.com.

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Що відомо про затримання

За даними джерел журналістів, Джордан-молодший вів автомобіль у стані алкогольного сп'яніння, а також чинив опір поліції під час затримання.

Крім того, син Майкла Джордана підозрюється у зберігання кокаїну. Зараз він перебуває у в'язниці округу Оріндж.

Маркус Джордан намагався знайти себе у баскетболі, він грав у NCAA. Але не зміг "зачепитись" за цей шанс, тому не перейшов у професійний баскетбол.

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