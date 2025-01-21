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Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

21 января 2025 23:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Сын легендарного Олега Саленко о дебюте в еврокубках
Роман Саленко. Фото: "Динамо" Киев
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В матче седьмого тура основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью против "Галатасарая". В матче дебютировал в еврокубках сын легендарного бомбардира Олега Саленко Роман Саленко.

После игры Саленко рассказал о своем дебюте пресc-службе "Динамо".

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Роман Саленко
Роман Саленко. Фото: Reuters

Саленко об игре с "Галатасараем"

Роман рассказал, что очень рад своему дебюту и первому добытому очку в Лиге Европы.

"Очень рад, конечно. К тому же игра так сложилась, удалось набрать первое очко в Лиге Европы, я вышел на поле. Эмоции не передать словами", — сказал Саленко.

По словам Романа, матч был непростым, ведь для него этот переход от юношеского футбола к игре на таком высоком уровне, перед полным стадионом, является большим вызовом.

Футболист признался, что даже за пять минут на поле чувствовал большое давление, в частности, из-за активных болельщиков.

Саленко также рассказал, что после игры в раздевалке царила радостная атмосфера, а команду лично пришел поздравить президент клуба Игорь Суркис.

По поводу игры Роман отметил, что команда проявила характер и намерена продемонстрировать свои возможности в следующем сезоне еврокубков.

Также Роман подчеркнул важность присутствия в команде Андрея Ярмоленко, назвав его человеком, который на тренировках и в матчах придает уверенности игрокам.

Напомним, голкипер национальной команды Андрей Лунин передумал насчет "Реала".

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футбол Динамо Лига Европы Галатасарай еврокубки

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