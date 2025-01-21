Сын легендарного Олега Саленко о дебюте в еврокубках

Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ
В матче седьмого тура основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью против "Галатасарая". В матче дебютировал в еврокубках сын легендарного бомбардира Олега Саленко Роман Саленко.
После игры Саленко рассказал о своем дебюте пресc-службе "Динамо".
Саленко об игре с "Галатасараем"
Роман рассказал, что очень рад своему дебюту и первому добытому очку в Лиге Европы.
"Очень рад, конечно. К тому же игра так сложилась, удалось набрать первое очко в Лиге Европы, я вышел на поле. Эмоции не передать словами", — сказал Саленко.
По словам Романа, матч был непростым, ведь для него этот переход от юношеского футбола к игре на таком высоком уровне, перед полным стадионом, является большим вызовом.
Футболист признался, что даже за пять минут на поле чувствовал большое давление, в частности, из-за активных болельщиков.
Саленко также рассказал, что после игры в раздевалке царила радостная атмосфера, а команду лично пришел поздравить президент клуба Игорь Суркис.
По поводу игры Роман отметил, что команда проявила характер и намерена продемонстрировать свои возможности в следующем сезоне еврокубков.
Также Роман подчеркнул важность присутствия в команде Андрея Ярмоленко, назвав его человеком, который на тренировках и в матчах придает уверенности игрокам.
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