Син легендарного Олега Саленко про дебют в єврокубках

Роман Саленко. Фото: "Динамо" Киев

У матчі сьомого туру основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" зіграло внічию проти "Галатасарая". В матчі дебютував у єврокубках син легендарного бомбардира Олега Саленко Роман Саленко.

Після гри Саленко розповів про свій дебют пресслужбі "Динамо".

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Роман Саленко. Фото: Reuters

Саленко про гру з "Галатасараєм"

Роман розповів, що дуже радий своєму дебюту та першому здобутому очку в Лізі Європи.

"Дуже радий, звичайно. До того ж гра так склалася, вдалося набрати перше очко в Лізі Європи, я вийшов на поле... Емоції не передати словами", — сказав Саленко.

За словами Романа, матч був непростим, адже для нього цей перехід від юнацького футболу до гри на такому високому рівні, перед повним стадіоном, є великим викликом.

Футболіст зізнався, що навіть за п’ять хвилин на полі відчував великий тиск, зокрема, через активних вболівальників.

Саленко також розповів, що після гри в роздягальні панувала радісна атмосфера, а команду особисто прийшов привітати президент клубу Ігор Суркіс.

Стосовно гри Роман зазначив, що команда проявила характер і має намір продемонструвати свої можливості в наступному сезоні єврокубків.

Також Роман підкреслив важливість присутності в команді Андрія Ярмоленка, назвавши його людиною, яка на тренуваннях та в матчах додає впевненості гравцям.

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