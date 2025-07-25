Сын известного украинского спортсмена и боец 3 ОШБр погиб на фронте

Сын известного украинского спортсмена погиб на фронте
На фронте погиб украинский военнослужащий Кирилл Винокуров. Он был сыном легендарного велогонщика, участника Олимпийских игр и чемпиона Европы Андрея Винокурова.
О трагедии на своей странице в Facebook сообщила Федерация велосипедного спорта Украины.
Кирилл родился в Харькове, с детства занимался велоспортом и тренировался в Харькове и Львовском училище физической культуры. Его знали как искреннего, целеустремленного и преданного своего делу парня. Он был частью велосообщества, но в 2022 году добровольно вступил в ряды Вооружённых сил Украины.
Службу проходил в составе 3-й штурмовой бригады. Погиб при выполнении боевого задания. Кирилл оставил после себя маленькую дочь. Это невосполнимая потеря не только для его родных, но и для всей спортивной Украины.
Что известно о семье Винокурова
Отец погибшего, Андрей Винокуров, также встал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Он встретил войну в родном Харькове и начал помогать людям — вывозил тех, кто не мог оплатить эвакуацию, затем вступил в ряды добровольцев.
Андрей Винокуров — один из самых титулованных украинских велогонщиков своего поколения. Он становился чемпионом Европы в возрастной категории до 23 лет, выигрывал этапы Кубка мира, многократно поднимался на пьедесталы крупных международных стартов и представлял Украину на Олимпийских играх.
"Я понял, что это не спецоперация. Это уничтожение нас, украинцев. Сначала помогал, потом рядом прилетело из РСЗО — понял, что нельзя просто сидеть. Есть дети, внуки, близкие. Их нужно защищать", — рассказал Андрей Винокуров.
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