Сын известного украинского спортсмена и боец 3 ОШБр погиб на фронте

Кирилл Винокуров в обычной жизни. Фото: Facebook

На фронте погиб украинский военнослужащий Кирилл Винокуров. Он был сыном легендарного велогонщика, участника Олимпийских игр и чемпиона Европы Андрея Винокурова.

О трагедии на своей странице в Facebook сообщила Федерация велосипедного спорта Украины.

Реклама

Читайте также:

Кирилл родился в Харькове, с детства занимался велоспортом и тренировался в Харькове и Львовском училище физической культуры. Его знали как искреннего, целеустремленного и преданного своего делу парня. Он был частью велосообщества, но в 2022 году добровольно вступил в ряды Вооружённых сил Украины.

Службу проходил в составе 3-й штурмовой бригады. Погиб при выполнении боевого задания. Кирилл оставил после себя маленькую дочь. Это невосполнимая потеря не только для его родных, но и для всей спортивной Украины.

Кирилл Винокуров с отцом. Фото: Facebook

Что известно о семье Винокурова

Отец погибшего, Андрей Винокуров, также встал на защиту Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Он встретил войну в родном Харькове и начал помогать людям — вывозил тех, кто не мог оплатить эвакуацию, затем вступил в ряды добровольцев.

Андрей Винокуров (в центре) после тренировки. Фото: Facebook

Андрей Винокуров — один из самых титулованных украинских велогонщиков своего поколения. Он становился чемпионом Европы в возрастной категории до 23 лет, выигрывал этапы Кубка мира, многократно поднимался на пьедесталы крупных международных стартов и представлял Украину на Олимпийских играх.

"Я понял, что это не спецоперация. Это уничтожение нас, украинцев. Сначала помогал, потом рядом прилетело из РСЗО — понял, что нельзя просто сидеть. Есть дети, внуки, близкие. Их нужно защищать", — рассказал Андрей Винокуров.

Напомним, Александр Усик не сможет провести бой с Джозефом Паркером в Саудовской Аравии.

Украинский чемпион после каждого поединка соблюдает особый ритуал, который придает ему силы.

Некоторые дети Екатерины и Александра Усика не могут жить с родителями и находятся в разных странах.

Напоминает о том, как Александр и Екатерина Усики выглядели на своей свадьбе.