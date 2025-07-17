Погиб боец Азова и призер чемпионатов Украины по боксу Юрий Егоров

Известный спортсмен и разведчик Азова погиб на фронте
Спортивное сообщество Украины потрясло известие о еще одной потере. На фронте пожертвовал собой Юрий Егоров.
Он был спортсменом, чемпионом, воином и разведчиком, сообщила в Facebook Федерация бокса Украины.
Юрий Егоров отдал жизнь за Украину 23 июня 2025 года, защищая родную землю в рядах легендарной бригады "Азов". Сообщение о его гибели появилось только 17 июля.
Что известно о Егорове
Защитник Украины был родом из села Рыжаны Житомирской области. Юрий с раннего возраста шел к своим вершинам. Он выступал за боксерский клуб "Стелс", входил в сборную области, тренировался под руководством Виталия Мельника и был настоящим бойцом.
При этом Егоров также стал мастером спорта по академической гребле и неоднократно представлял Киев на чемпионатах Украины и международных стартах.
С первых дней полномасштабного вторжения он не раздумывая встал на защиту Украины. Поступил добровольцем и стал бойцом разведывательного подразделения Национальной гвардии. Известно, что Юрий Егоров представлял "Азов" и был разведчиком. Обстоятельства трагедии не разглашаются.
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