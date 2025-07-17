Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Спорт Известный спортсмен и разведчик Азова погиб на фронте

Известный спортсмен и разведчик Азова погиб на фронте

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 12:01
Погиб боец Азова и призер чемпионатов Украины по боксу Юрий Егоров
Юрий Егоров в тренажерном зале. Фото: Facebook

Спортивное сообщество Украины потрясло известие о еще одной потере. На фронте пожертвовал собой Юрий Егоров. 

Он был спортсменом, чемпионом, воином и разведчиком, сообщила в Facebook Федерация бокса Украины. 

Реклама
Читайте также:

Юрий Егоров отдал жизнь за Украину 23 июня 2025 года, защищая родную землю в рядах легендарной бригады "Азов". Сообщение о его гибели появилось только 17 июля.

Реклама
Юрий Егоров
Юрий Егоров с наградами. Фото: Facebook

Что известно о Егорове 

Защитник Украины был родом из села Рыжаны Житомирской области. Юрий с раннего возраста шел к своим вершинам. Он выступал за боксерский клуб "Стелс", входил в сборную области, тренировался под руководством Виталия Мельника и был настоящим бойцом.

При этом Егоров также стал мастером спорта по академической гребле и неоднократно представлял Киев на чемпионатах Украины и международных стартах. 

Реклама

С первых дней полномасштабного вторжения он не раздумывая встал на защиту Украины. Поступил добровольцем и стал бойцом разведывательного подразделения Национальной гвардии. Известно, что Юрий Егоров представлял "Азов" и был разведчиком. Обстоятельства трагедии не разглашаются. 

Защитнику Украины навсегда остался 21 год. 

Напомним, бывший звездный футболист киевского "Динамо" разыскивается полицией у себя на родине. 

Экс-форвард сборной Украины Андрей Воронин живет за границей, но оказывает своей стране особенную поддержку. 

У Михаила Мудрика может появиться шанс досрочно завершить дисквалификацию и вернуться в футбол. 

ФИФА готовит новые изменения в правилах футбола, которые затронут важные аспекты игры. 

спорт бокс бригада "Азов" Спортсмены в ВСУ война в Украине
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации