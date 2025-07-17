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Відомий спортсмен та розвідник Азова загинув на фронті

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 12:01
Загинув боєць Азова та призер чемпіонатів України з боксу Юрій Єгоров
Юрій Єгоров у тренажерному залі. Фото: Facebook

Спортивну спільноту України вразила звістка про ще одну втрату. На фронті пожертвував собою Юрій Єгоров.

Він був спортсменом, чемпіоном, воїном та розвідником, повідомила у Facebook Федерація боксу України.

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Юрій Єгоров віддав життя за Україну 23 червня 2025 року, захищаючи рідну землю в лавах легендарної бригади "Азов". Повідомлення про його загибель з'явилося тільки 17 липня.

Юрий Егоров
Юрій Єгоров із нагородами. Фото: Facebook

Що відомо про Єгорова

Захисник України був родом із села Рижани Житомирської області. Юрій з раннього віку йшов до своїх вершин. Він виступав за боксерський клуб "Стелс", входив до збірної області, тренувався під керівництвом Віталія Мельника і був справжнім бійцем.

При цьому Єгоров також став майстром спорту з академічного веслування та неодноразово представляв Київ на чемпіонатах України та міжнародних стартах.

З перших днів повномасштабного вторгнення він не роздумуючи став на захист України. Вступив добровольцем та став бійцем розвідувального підрозділу Національної гвардії. Відомо, що Юрій Єгоров представляв "Азов" та був розвідником. Обставини трагедії не розголошуються.

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спорт бокс бригада "Азов" Спортсмени у ЗСУ війна в Україні
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
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