Син відомого українського спортсмена і боєць 3 ОШБр загинув на фронті

Кирило Винокуров у звичайному житті. Фото: Facebook

На фронті загинув український військовослужбовець Кирило Винокуров. Він був сином легендарного велогонщика, учасника Олімпійських ігор та чемпіона Європи Андрія Винокурова.

Про трагедію на своїй сторінці у Facebook повідомила Федерація велосипедного спорту України.

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Кирило народився в Харкові, з дитинства займався велоспортом та тренувався в Харкові та Львівському училищі фізичної культури. Його знали як щирого, цілеспрямованого та відданого своїй справі хлопця. Він був частиною велоспільноти, але 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України.

Службу проходив у складі 3-ї ОШБр. Загинув під час виконання бойового завдання. Кирило залишив після себе маленьку доньку. Це непоправна втрата не тільки для його рідних, а й для всієї спортивної України.

Кирило Винокуров із батьком. Фото: Facebook

Що відомо про сім'ю Винокурова

Батько загиблого, Андрій Винокуров, також став на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення. Він зустрів війну в рідному Харкові й почав допомагати людям — вивозив тих, хто не міг оплатити евакуацію, потім вступив до лав добровольців.

Андрій Винокуров (у центрі) після тренування. Фото: Facebook

Андрій Винокуров — один із найтитулованіших українських велогонщиків свого покоління. Він ставав чемпіоном Європи у віковій категорії до 23 років, вигравав етапи Кубка світу, багаторазово піднімався на п'єдестали великих міжнародних стартів і представляв Україну на Олімпійських іграх.

"Я зрозумів, що це не спецоперація. Це знищення нас, українців. Спочатку допомагав, потім поруч прилетіло з РСЗВ — зрозумів, що не можна просто сидіти. Є діти, онуки, близькі. Їх потрібно захищати", — розповів Андрій Винокуров.

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Нагадує про те, який вигляд Олександр та Катерина Усики мали на своєму весіллі.