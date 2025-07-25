Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Син відомого українського спортсмена загинув на фронті

Син відомого українського спортсмена загинув на фронті

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 13:37
Син відомого українського спортсмена і боєць 3 ОШБр загинув на фронті
Кирило Винокуров у звичайному житті. Фото: Facebook

На фронті загинув український військовослужбовець Кирило Винокуров. Він був сином легендарного велогонщика, учасника Олімпійських ігор та чемпіона Європи Андрія Винокурова.

Про трагедію на своїй сторінці у Facebook повідомила Федерація велосипедного спорту України.

Реклама
Читайте також:

Кирило народився в Харкові, з дитинства займався велоспортом та тренувався в Харкові та Львівському училищі фізичної культури. Його знали як щирого, цілеспрямованого та відданого своїй справі хлопця. Він був частиною велоспільноти, але 2022 року добровільно вступив до лав Збройних сил України.

Службу проходив у складі 3-ї ОШБр. Загинув під час виконання бойового завдання. Кирило залишив після себе маленьку доньку. Це непоправна втрата не тільки для його рідних, а й для всієї спортивної України.

Кирилл Винокуров
Кирило Винокуров із батьком. Фото: Facebook

Що відомо про сім'ю Винокурова

Батько загиблого, Андрій Винокуров, також став на захист України в перші дні повномасштабного вторгнення. Він зустрів війну в рідному Харкові й почав допомагати людям — вивозив тих, хто не міг оплатити евакуацію, потім вступив до лав добровольців.

Андрей Винокуров
Андрій Винокуров (у центрі) після тренування. Фото: Facebook

Андрій Винокуров — один із найтитулованіших українських велогонщиків свого покоління. Він ставав чемпіоном Європи у віковій категорії до 23 років, вигравав етапи Кубка світу, багаторазово піднімався на п'єдестали великих міжнародних стартів і представляв Україну на Олімпійських іграх.

"Я зрозумів, що це не спецоперація. Це знищення нас, українців. Спочатку допомагав, потім поруч прилетіло з РСЗВ — зрозумів, що не можна просто сидіти. Є діти, онуки, близькі. Їх потрібно захищати", — розповів Андрій Винокуров.

Нагадаємо, Олександр Усик не зможе провести бій із Джозефом Паркером у Саудівській Аравії.

Український чемпіон після кожного поєдинку дотримується особливого ритуалу, який надає йому сили.

Деякі діти Катерини та Олександра Усика не можуть жити з батьками та перебувають у різних країнах.

Нагадує про те, який вигляд Олександр та Катерина Усики мали на своєму весіллі.

спорт велоспорт Спортсмени у ЗСУ війна в Україні Андрій Винокуров
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації