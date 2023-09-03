"Систерс" из Одессы обыграли киевлянок из "Атекса" на выезде — 17:0
Невероятная победа на выезде 17:0 для одесситок из "Систерс" стала утешением после поражения в Кубке Украины "Колоса" . Еще до перерыва гости успели провести 9 мячей.
Подробности поединка Первой лиги Чемпионата Украины среди женщин в материале Новини.LIVE.
Все началось с хет-трика опытной Дарьи Ивковой, которая раньше играла под фамилией Воронцова и даже выступала за сборную Украины. Еще в первом тайме хет-трик добавила капитан Ольга Бойченко, Илона Стрельцова, Кристина Романова и бразильская легионерка Дженниффер Да Коста.
Невероятный старт
После перерыва еще по голу добавили Бойченко, Романова и Да Коста, гол забила Маргарита Киселева, дубль оформила Злата Новолоцкая, а Ивкова забила свои 4-й и 5-й мяч.
В итоге 17:0, и это более чем уверенный старт на таком уровне для молодой одесской команды.
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