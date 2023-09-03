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"Сістерс" з Одеси переграли киянок з "Атексу" на виїзді — 17:0

3 вересня 2023 11:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Сістерс" з Одеси переграли киянок з "Атексу" на виїзді — 17:0
Партнерки вітають капітана Бойченко. Фото: ФК "Сістерс"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Неймовірна перемога на виїзді 17:0 для одеситок з "Сістерс" стала втіхою після поразки в Кубку України "Колосу". Ще до перерви гості встигли провести 9 м’ячів.

Подробиці поєдинку Першої ліги Чемпіонату України серед жінок, в матеріалі Новини.LIVE.

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Все почалося з хет-трику досвідченої Дар’ї Івкової, яка раніше грала під прізвищем Воронцова та навіть виступала за збірну України. Ще в першому таймі хет-трик додала капітан Ольга Бойченко, Ілона Стрельцова, Крістіна Романова та бразильська легіонерка Дженіффер Да Коста.

Неймовірний старт

Після перерви ще по голу додали Бойченко, Романова та Да Коста, гол забила Маргарита Кисельова, дубль оформила Злата Новолоцька, а Івкова забила свої 4-й та 5-й м’ячі. 

систерс
Да Коста виконує аут. Фото: ФК "Сістерс"

У підсумку 17:0, і це більш ніж впевнений старт на такому рівні для молодої одеської команди.

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