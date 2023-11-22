Скалони уходит с поста главного тренера сборной Аргентины

Лионель Скалони во время матча. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони намекнул на то, что собирается подать в отставку. На следующий матч Месси и его партнеров по команде может вывести другой наставник.

Скалони удивил журналистов неожиданным признанием на пресс-конференции, сообщает Tyc Sports.

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Лионель Скалони руководит игрой аргентинцев. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Заявление Скалони

Лионель Скалони стал одним из самых успешных тренеров в истории сборной Аргентины. Он возглавил команду в 2018 году и привел ее к победе на Копа Америка-2021 и Кубке Мира-2022.

После победы над Бразилией Скалони неожиданно заявил, что думает об досрочном расторжении контракта, который действует до лета 2026 года. Наставник признал, что устал и уже не способен "заряжать" футболистов на успешные результаты.

"Становится все более сложно побеждать. Эта работа, эти футболисты дали мне очень многое. Но иногда настает время остановиться и задуматься о будущем. Возможно, сборной Аргентины нужен новый, энергичный тренер со своими идеями, как сделать команду лучше", — заявил Лионель Скалони.

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