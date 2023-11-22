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Скалони уходит с поста главного тренера сборной Аргентины

22 ноября 2023 11:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скалони уходит с поста главного тренера сборной Аргентины
Лионель Скалони во время матча. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони намекнул на то, что собирается подать в отставку. На следующий матч Месси и его партнеров по команде может вывести другой наставник. 

Скалони удивил журналистов неожиданным признанием на пресс-конференции, сообщает Tyc Sports

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В шестом туре отбора на Кубок Мира-2026 сборная Аргентины обыграла в Рио-де-Жанейро Бразилию со счетом 1:0. Матч запомнился не только победой "альбиселестес", которая позволила команде сохранить первую строчку в турнирной таблице, но и скандалом. Бразильская полиция избила на трибунах стадиона аргентинских болельщиков. 

Лионель Скалони
Лионель Скалони руководит игрой аргентинцев. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Заявление Скалони 

Лионель Скалони стал одним из самых успешных тренеров в истории сборной Аргентины. Он возглавил команду в 2018 году и привел ее к победе на Копа Америка-2021 и Кубке Мира-2022. 

После победы над Бразилией Скалони неожиданно заявил, что думает об досрочном расторжении контракта, который действует до лета 2026 года. Наставник признал, что устал и уже не способен "заряжать" футболистов на успешные результаты. 

"Становится все более сложно побеждать. Эта работа, эти футболисты дали мне очень многое. Но иногда настает время остановиться и задуматься о будущем. Возможно, сборной Аргентины нужен новый, энергичный тренер со своими идеями, как сделать команду лучше", — заявил Лионель Скалони. 

Напомним, "УЕФА — мафия", или как болельщики отреагировали на пенальти на Мудрике в матче сборных Украины и Италии. 

Аргентина обыграла Бразилию, полиция избила болельщиков. 

Буффон раскритиковал судейство в матче с Украиной и заявил о важной цели. 

В сборной Украины назвали желаемого соперника в плей-офф отбора на Евро-2024. 

Президент УЕФА разозлил игроков сборной Украины.

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