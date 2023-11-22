Скалоні залишає посаду головного тренера збірної Аргентини

Ліонель Скалоні під час матчу. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні натякнув на те, що збирається подати у відставку. На наступний матч Мессі та його партнерів по команді може вивести інший наставник.

Скалоні здивував журналістів несподіваним зізнанням на пресконференції, повідомляє Tyc Sports.

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Ліонель Скалоні керує грою аргентинців. Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

Заява Скалоні

Ліонель Скалоні став одним із найуспішніших тренерів в історії збірної Аргентини. Він очолив команду у 2018 році та привів її до перемоги на Копа Америка-2021 та Кубку Світу-2022.

Після перемоги над Бразилією Скалоні несподівано заявив, що думає про дострокове розірвання контракту, який діє до літа 2026 року. Наставник визнав, що втомився і вже не спроможний "заряджати" футболістів на успішні результати.

"Стає все складніше перемагати. Ця робота, ці футболісти дали мені дуже багато. Але іноді настає час зупинитися і задуматися про майбутнє. Можливо, збірній Аргентини потрібен новий, енергійний тренер зі своїми ідеями, як зробити команду кращою", — заявив Ліонель Скалоні.

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