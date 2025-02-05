Конькобежцы возмущены судьей — скандал на чемпионате Украины 2025

Один из прошлых чемпионатов Украины по конькобежному спорту. Фото: Facebook Конькобежный спорт Украины

На чемпионате Украины по конькобежному спорту, который только должен пройти в конце февраля этого года, уже произошел серьезный скандал. В центре внимания — главный судья турнира.

Спортсмены, их родители и тренеры резко недовольны действиями главной судьи чемпионата Украины Елены Косиковой, пишет Sport.ua.

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По данным источников издания, причиной скандала стало одно из решений судьи. Оно касается непосредственно соревнований.

Чемпионат Украины по конькобежному спорту. Фото: Facebook Конькобежный спорт Украины

Почему возник скандал

Спортсмены вместе с родителями и тренерами направили в Министерство молодежи и спорта письмо, в котором сообщили, что Косикова якобы единолично решила исключить из программы чемпионата дистанцию 3 000 м.

Это произошло за три недели до старта турнира. Авторы письма утверждают, что некоторые спортсмены специально готовились бежать именно эту дистанцию. Теперь они вынуждены в очень короткие сроки переориентироваться на другие дистанции.

Они также подчеркнули, что свое решение Косикова аргументировать отказалась "в высокомерной и грубой форме".

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