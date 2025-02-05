Конькобежцы возмущены судьей — скандал на чемпионате Украины 2025

Скандал на чемпионате Украины — конькобежцы возмущены судьей
На чемпионате Украины по конькобежному спорту, который только должен пройти в конце февраля этого года, уже произошел серьезный скандал. В центре внимания — главный судья турнира.
Спортсмены, их родители и тренеры резко недовольны действиями главной судьи чемпионата Украины Елены Косиковой, пишет Sport.ua.
По данным источников издания, причиной скандала стало одно из решений судьи. Оно касается непосредственно соревнований.
Почему возник скандал
Спортсмены вместе с родителями и тренерами направили в Министерство молодежи и спорта письмо, в котором сообщили, что Косикова якобы единолично решила исключить из программы чемпионата дистанцию 3 000 м.
Это произошло за три недели до старта турнира. Авторы письма утверждают, что некоторые спортсмены специально готовились бежать именно эту дистанцию. Теперь они вынуждены в очень короткие сроки переориентироваться на другие дистанции.
Они также подчеркнули, что свое решение Косикова аргументировать отказалась "в высокомерной и грубой форме".
Напомним, игрок лондонского "Челси" Михаил Мудрик в этом месяце узнает масштабы наказания за допинг. Это связано с открытием пробы B.
Бывший защитник каталонской "Барселоны" Дмитрий Чигринский переквалифицировался в тренеры. Сейчас он проходит стажировку в одном из клубов УПЛ.
Киевское "Динамо" собирается летом продать еще одного своего лидера. Уже известно, о ком речь.
В сети опубликовали видео с тренировки Ярославы Магучих, снятое на скрытую камеру.
Читайте Новини.LIVE!