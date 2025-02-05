Ковзанярі обурені суддею — скандал на чемпіонаті України 2025

Один із минулих чемпіонатів України з ковзанярського спорту. Фото: Facebook Ковзанярський спорт України

На чемпіонаті України з ковзанярського спорту, який тільки має пройти наприкінці лютого цього року, вже стався серйозний скандал. У центрі уваги — головна суддя турніру.

Спортсмени, їхні батьки та тренери різко незадоволені діями головної судді чемпіонату України Олени Косікової, пише Sport.ua.

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За даними джерел видання, причиною скандалу стало одне із рішень судді. Воно стосується безпосередньо змагань.

Чемпіонат України з ковзанярського спорту. Фото: Facebook Ковзанярський спорт України

Чому виник скандал

Спортсмени разом із батьками та тренерами направили до Міністерства молоді та спорту листа, у якому повідомили, що Косікова нібито одноосібно вирішила виключити із програми чемпіонату дистанцію 3000 м.

Це сталося за три тижні до старту турніру. Автори листа стверджують, що деякі спортсмени спеціально готувалися бігти саме цю дистанцію. Тепер вони вимушені у дуже короткі терміни переорієнтуватися на інші дистанції.

Вони також підкреслили, що своє рішення Косікова аргументувати відмовилась "у зарозумілій та грубій формі".

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