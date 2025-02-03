Кабмін скоротив фінансування спорту на 1,5 млрд гривень

Україна значно скоротила фінансування спорту — деталі
Уряд України був змушений скоротити витрати на розвиток спорту та фізичної культури в країні. Його підтримка продовжиться, але набагато меншою мірою порівняно з 2024 роком.
Українські спортсмени продовжать готуватися до престижних турнірів у нинішньому і наступному роках, повідомляє портал "Трибуна".
Фінансування міністерства молоді та спорту України скоротилося порівняно з минулим роком. Якщо у 2024 році Кабмін виділив держструктурі 7,5 млрд гривень, то нинішнього року йдеться про суму 5,8 млрд гривень.
На що Мінспорту витратить гроші Кабміну
Відомство зможе профінансувати підготовку до міжнародних турнірів, які заплановані на 2025 та 2026 роки. Йдеться про Зимові олімпійські ігри в Італії, Всесвітні ігри з неолімпійських видів (серпень 2025 року), а також літні та зимові Європейські юнацькі олімпійські фестивалі (лютий та липень 2025 року).
Окрім цього, Кабмін забезпечив підготовку та участь української команди в Дефлімпіаді-2025 (листопад 2025 року) та зимовій Паралімпіаді-2026 (турнір відбудеться в березні).
Окремо для розвитку спорту серед осіб з інвалідністю та їхньої фізкультурно-спортивної реабілітації Україна виділила 727 млн гривень.
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