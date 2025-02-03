Кабмін скоротив фінансування спорту на 1,5 млрд гривень

Міністр спорту України Матвій Бідний (ліворуч) та голова НОК Вадим Гутцайт. Фото: УНІАН

Уряд України був змушений скоротити витрати на розвиток спорту та фізичної культури в країні. Його підтримка продовжиться, але набагато меншою мірою порівняно з 2024 роком.

Українські спортсмени продовжать готуватися до престижних турнірів у нинішньому і наступному роках, повідомляє портал "Трибуна".

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Фінансування міністерства молоді та спорту України скоротилося порівняно з минулим роком. Якщо у 2024 році Кабмін виділив держструктурі 7,5 млрд гривень, то нинішнього року йдеться про суму 5,8 млрд гривень.

Зірка збірної України з біатлону Юлія Джима. Фото: instagram.com/yulia_dzhima.f/

На що Мінспорту витратить гроші Кабміну

Відомство зможе профінансувати підготовку до міжнародних турнірів, які заплановані на 2025 та 2026 роки. Йдеться про Зимові олімпійські ігри в Італії, Всесвітні ігри з неолімпійських видів (серпень 2025 року), а також літні та зимові Європейські юнацькі олімпійські фестивалі (лютий та липень 2025 року).

Окрім цього, Кабмін забезпечив підготовку та участь української команди в Дефлімпіаді-2025 (листопад 2025 року) та зимовій Паралімпіаді-2026 (турнір відбудеться в березні).

Окремо для розвитку спорту серед осіб з інвалідністю та їхньої фізкультурно-спортивної реабілітації Україна виділила 727 млн гривень.

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