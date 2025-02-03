Кабмин сократил финансирование спорта на 1,5 млрд гривен

Министр спорта Украины Матвей Бидный (слева) и глава НОК Вадим Гутцайт. Фото: УНИАН

Правительство Украины было вынуждено сократить расходы на развитие спорта и физической культуры в стране. Его поддержка продолжится, но гораздо в меньшей степени по сравнению с 2024 годом.

Украинские спортсмены продолжат готовиться к престижным турнирам в нынешнем и следующем годах, сообщает портал "Трибуна".

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Финансирование министерства молодежи и спорта Украины сократилось по сравнению с прошлым годом. Если в 2024 году Кабмин выделил госструктуре 7,5 млрд гривен, то в нынешнем году речь идет о сумме 5,8 млрд гривен.

Звезда сборной Украины по биатлону Юлия Джима. Фото: instagram.com/yulia_dzhima.f/

На что Минспорта потратит деньги Кабмина

Ведомство сможет профинансировать подготовку к международным турнирам, которые запланированы на 2025 и 2026 годы. Речь идет о Зимних олимпийских играх в Италии, Всемирных играх по неолимпийским видам (август 2025 года), а также летних и зимних Европейских юношеских олимпийских фестивалях (февраль и июль 2025 года).

Помимо этого, Кабмин обеспечил подготовку и участие украинской команды в Дефлимпиаде-2025 (ноябрь 2025 года) и зимней Паралимпиаде-2026 (турнир пройдет в марте).

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