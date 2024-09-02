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Скандал на Паралимпиаде — украинец Литвиненко раскритиковал россиянина после поражения

2 сентября 2024 23:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Александр Литвиненко сделал скандальное заявление после завоевания медали
Александр Литвиненко выиграл бронзовую медаль на Паралимпиаде. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Паралимпийских играх в Париже проходят соревнования по легкой атлетике. В прыжках в длину в классе Т36 бронзу выиграл украинец Александр Литвиненко.

После выступления Литвиненко в эфире Суспільне спорт прокомментировал свое третье место.

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Александр Литвиненко. Фото: Reuters

Жаль, что уступил россиянину

В секторе прыжков в длину первое место занял россиянин Евгений Турсунов, выступающий под нейтральным флагом, а вторым стал бразилец Асер Матеуш Алмейда Рамош.

Также на седьмую позицию занял украинец Роман Павлик.

После выигранной бронзы Литвиненко был рад, но разочаровался тем, что выиграл россиянин, которого украинец назвал недоразумением.

"Очень доволен, это моя первая медаль. Мне 34 года, вторая Паралимпиада, может, последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но мне немножко скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению (Турсунову). Поэтому у меня обида не на кого-то, а на себя.

Если их можно так именовать. Они никакие не "нейтральные", они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с героями "СВО", депутатами — теми, кто нас убивает", — сказал Литвиненко.

Александр также добавил, что в результате полномасштабного российского вторжения пропал без вести его друг и потому, он обменял бы свою медаль на него.

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