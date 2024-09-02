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Скандал на Паралімпіаді — українець Литвиненко розкритикував росіянина після поразки

2 вересня 2024 23:15
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Олександр Литвиненко зробив скандальну заяву після здобуття медалі
Олександр Литвиненко виграв бронзову медаль на Паралімпіаді. Фото: Reuters
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Паралімпійських іграх в Парижі проходять змагання в легкій атлетиці. У стрибках в довжину в класі Т36 бронзу виграв українець Олександр Литвиненко.

Після змагання Литвиненко в ефірі Суспільне Спорт прокоментував своє третє місце.

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Олександр Литвиненко. Фото: Reuters

Шкода, що поступився росіянину

У секторі стрибків у довжину перше місце посів росіянин Євген Турсунов, який виступає під нейтральним прапором, а другим став бразилець Асер Матеуш Алмейда Рамош.

Також сьому позицію посів українець Роман Павлик.

Після виграної бронзи Литвиненко був радий, але розчарувався тим, що виграв росіянин, якого українець назвав непорозумінням.

"Дуже задоволений, це моя перша медаль. Мені 34 роки, друга Паралімпіада, може, остання. Тому ця медаль для мене важлива. Але мені трішки шкребе на душі, бо я програв цьому непорозумінню (Турсунову). Через це я маю образу не на когось, а на себе.

Якщо їх можна так назвати. Вони ніхто, не "нейтральний", вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну, фотографуватися з героями "СВО", депутатами — тими, хто нас вбиває", — сказав Литвиненко

Олександр також додав, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення зник безвісти його друг і тому він би обміняв свою медаль на нього.

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