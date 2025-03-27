УЕФА открыла дело против звезд Реала после победы над Атлетико

Форвард "Реала" Килиан Мбаппе. Фото: REUTERS/Pablo Morano

В Лиге чемпионов произошел серьезный скандал. Он уже грозит последствиями для нескольких звезд футбола.

УЕФА открыла дисциплинарное производство в отношении четырех игроков мадридского "Реала", сообщает официальный сайт организации.

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Речь идет сразу о нескольких звездах клуба. Они стали фигурантами инцидента в Лиге чемпионов.

Игрок "Реала" Винисиус Жуниор на пресс-конференции. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Что известно о скандале

Инцидент произошел после победы "Реала" над "Атлетико" в серии пенальти в плей-офф Лиги чемпионов.

Его фигурантами стали Антонио Рюдигер, Килиан Мбаппе, Дани Себальос и Винисиус Жуниор.

По данным испанских СМИ, после победы игроки "Реала" очень эмоционально ее отпраздновали прямо на поле. В частности, Рюдигер "держал руки возле шеи", Мбаппе "касался гениталий", а Винисиус конфликтовал с фанатами.

Дата заседания дисциплинарного комитета по этому поводу пока неизвестна.

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