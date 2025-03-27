УЄФА відкрила справу проти зірок Реала після перемоги над Атлетіко

Форвард "Реала" Кіліан Мбаппе. Фото: REUTERS/Pablo Morano

У Лізі чемпіонів стався серйозний скандал. Він вже загрожує наслідками для декількох зірок футболу.

УЄФА відкрила дисциплінарне провадження стосовно чотирьох гравців мадридського "Реала", повідомляє офіційний сайт організації.

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Йдеться відразу про декількох зірок клубу. Вони стали фігурантами інциденту у Лізі чемпіонів.

Гравець "Реала" Вінісіус Жуніор на пресконференції. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Що відомо про скандал

Інцидент стався після перемоги "Реала" над "Атлетіко" у серії пенальті у плей-оф Ліги чемпіонів.

Його фігурантами стали Антоніо Рюдігер, Кіліан Мбаппе, Дані Себальос та Вінісіус Жуніор.

За даними іспанських ЗМІ, після перемоги гравці "Реала" дуже емоційно її відсвяткували прямо на полі. Зокрема, Рюдігер "розташовував руки біля шиї", Мбаппе "торкався геніталій", а Вінісіус конфліктував з фанатами.

Дата засідання дисциплінарного комітету з цього приводу поки що невідома.

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