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Скандал в Баварии — Дейвис поставил клубу ультиматум

28 марта 2024 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Скандал в Баварии — Дейвис поставил клубу ультиматум
Мануэль Нойер передает Альфонсо Дейвису капитанскую повязку. Фото: instagram.com/alphonsodavies/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Канады и "Баварии" Альфонсо Дейвис хочет уйти из мюнхенской команды. Футболистом интересуется мадридский "Реал".

Агент Дейвиса раскритиковал руководство "Баварии", сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Альфонсо Дейвис хочет перейти в мадридский "Реал". Он попросил "Баварию" согласиться на предложение "королевского клуба". Канадец не хочет выступать за мюнхенскую команду. 

Альфонсо Дэвис
Альфонсо Дейвис на тренировке. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Дейвис обиделся на "Баварию" 

Агент Дейвиса заявил, что 23-летний защитник обижен на немецкий клуб. Руководство чемпионов Германии в категоричном тоне потребовало от Альфонсо продлить контракт с клубом. Срок действия соглашения защитника с "Баварией" истекает летом 2025 года. 

Дейвис отказался от этого предложения и объяснил свой поступок тем, что еще даже не известно, кто будет тренировать "Баварию" в следующем сезоне. Агент футболиста заявил, что защитник не будет подписывать новое соглашение с клубом, который через полтора года может бесплатно потерять Альфонсо. 

В сезоне 2023/2024 Дейвис сыграл за "Баварию" 31 матч, забил один гол и сделал три результативные передачи. 

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