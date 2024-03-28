Скандал в Баварии — Дейвис поставил клубу ультиматум

Мануэль Нойер передает Альфонсо Дейвису капитанскую повязку. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Защитник сборной Канады и "Баварии" Альфонсо Дейвис хочет уйти из мюнхенской команды. Футболистом интересуется мадридский "Реал".

Агент Дейвиса раскритиковал руководство "Баварии", сообщает журналист Фабрицио Романо.

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Альфонсо Дейвис на тренировке. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Дейвис обиделся на "Баварию"

Агент Дейвиса заявил, что 23-летний защитник обижен на немецкий клуб. Руководство чемпионов Германии в категоричном тоне потребовало от Альфонсо продлить контракт с клубом. Срок действия соглашения защитника с "Баварией" истекает летом 2025 года.

Дейвис отказался от этого предложения и объяснил свой поступок тем, что еще даже не известно, кто будет тренировать "Баварию" в следующем сезоне. Агент футболиста заявил, что защитник не будет подписывать новое соглашение с клубом, который через полтора года может бесплатно потерять Альфонсо.

В сезоне 2023/2024 Дейвис сыграл за "Баварию" 31 матч, забил один гол и сделал три результативные передачи.

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