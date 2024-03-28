Скандал у Баварії — Дейвіс поставив клубу ультиматум

Мануель Ноєр передає Альфонсо Дейвісу капітанську пов'язку. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Захисник збірної Канади та "Баварії" Альфонсо Дейвіс хоче піти з мюнхенської команди. Футболістом цікавиться мадридський "Реал".

Агент Дейвіса розкритикував керівництво "Баварії", повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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Альфонсо Дейвіс на тренуванні. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Дейвіс образився на "Баварію"

Агент Дейвіс заявив, що 23-річний захисник ображений на німецький клуб. Керівництво чемпіонів Німеччини в категоричному тоні вимагало від Альфонсо продовжити контракт із клубом. Термін дії угоди захисника з "Баварією" спливає влітку 2025 року.

Дейвіс відмовився від цієї пропозиції й пояснив свій вчинок тим, що ще навіть не відомо, хто тренуватиме "Баварію" наступного сезону. Агент футболіста заявив, що захисник не підписуватиме нову угоду з клубом, який через півтора року може безкоштовно втратити Альфонсо.

У сезоні 2023/2024 Дейвіс зіграв за "Баварію" 31 матч, забив один гол і зробив три результативні передачі.

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