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Скандал у Баварії — Дейвіс поставив клубу ультиматум

28 березня 2024 14:11
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Скандал у Баварії — Дейвіс поставив клубу ультиматум
Мануель Ноєр передає Альфонсо Дейвісу капітанську пов'язку. Фото: instagram.com/alphonsodavies/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної Канади та "Баварії" Альфонсо Дейвіс хоче піти з мюнхенської команди. Футболістом цікавиться мадридський "Реал".

Агент Дейвіса розкритикував керівництво "Баварії", повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

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Альфонсо Дейвіс хоче перейти до мадридського "Реалу". Він попросив "Баварію" погодитись на пропозицію "королівського клубу". Канадець не бажає виступати за мюнхенську команду.

Альфонсо Девіс
Альфонсо Дейвіс на тренуванні. Фото: instagram.com/alphonsodavies/

Дейвіс образився на "Баварію"

Агент Дейвіс заявив, що 23-річний захисник ображений на німецький клуб. Керівництво чемпіонів Німеччини в категоричному тоні вимагало від Альфонсо продовжити контракт із клубом. Термін дії угоди захисника з "Баварією" спливає влітку 2025 року.

Дейвіс відмовився від цієї пропозиції й пояснив свій вчинок тим, що ще навіть не відомо, хто тренуватиме "Баварію" наступного сезону. Агент футболіста заявив, що захисник не підписуватиме нову угоду з клубом, який через півтора року може безкоштовно втратити Альфонсо.

У сезоні 2023/2024 Дейвіс зіграв за "Баварію" 31 матч, забив один гол і зробив три результативні передачі.

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