Скандал у Баварії — Дейвіс поставив клубу ультиматум
Захисник збірної Канади та "Баварії" Альфонсо Дейвіс хоче піти з мюнхенської команди. Футболістом цікавиться мадридський "Реал".
Агент Дейвіса розкритикував керівництво "Баварії", повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
Альфонсо Дейвіс хоче перейти до мадридського "Реалу". Він попросив "Баварію" погодитись на пропозицію "королівського клубу". Канадець не бажає виступати за мюнхенську команду.
Дейвіс образився на "Баварію"
Агент Дейвіс заявив, що 23-річний захисник ображений на німецький клуб. Керівництво чемпіонів Німеччини в категоричному тоні вимагало від Альфонсо продовжити контракт із клубом. Термін дії угоди захисника з "Баварією" спливає влітку 2025 року.
Дейвіс відмовився від цієї пропозиції й пояснив свій вчинок тим, що ще навіть не відомо, хто тренуватиме "Баварію" наступного сезону. Агент футболіста заявив, що захисник не підписуватиме нову угоду з клубом, який через півтора року може безкоштовно втратити Альфонсо.
У сезоні 2023/2024 Дейвіс зіграв за "Баварію" 31 матч, забив один гол і зробив три результативні передачі.
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