Бельгия объявила заявку на матчи с Украиной в Лиге наций — полный список и детали

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа. Фото: REUTERS/Juan Medina

Сборная Бельгии начала подготовку к матчам против сборной Украины в Лиге наций. Поединки состоятся уже вскоре.

Главный тренер Бельгии Руди Гарсия объявил список игроков, которые вошли в заявку на матчи с Украиной, сообщает пресс-служба бельгийской команды.

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Там есть много известных фамилий. Есть также ожидаемые, но скандальные возвращения.

Состав сборной Бельгии на матчи с Украиной. Фото: x.com/BelRedDevils

Кто сыграет за сборную Бельгии

Главной новостью стало возвращение в состав голкипера мадридского "Реала" Тибо Куртуа, который не играл за национальную команду при прошлом тренере.

Это решение уже вызвало скандал в сборной. К примеру, другой голкипер Кун Кастельс отказался играть за Бельгию, и добавил, что многие игроки не согласны с этим решением.

Среди других известных имен в команде: форвард "Наполи" Ромелу Лукаку, полузащитники "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне и Жереми Доку и т.д.

Матчи Украины и Бельгии состоятся 20 и 23 марта.

Напомним, уже есть подробный анонс поединка Украины и Бельгии в Лиге наций, портал Новини.LIVE также проведет его онлайн-трансляцию.

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