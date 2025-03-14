Бельгія оголосила заявку на матчі з Україною в Лізі націй — повний список та деталі

Скандал у заявці — Бельгія оголосила склад на матчі з Україною
Збірна Бельгії розпочала підготовку до матчів проти збірної України у Лізі націй. Поєдинки відбудуться вже незабаром.
Головний тренер Бельгії Руді Гарсія оголосив список гравців, які увійшли до заявки на матчі з Україною, повідомляє пресслужба бельгійської команди.
Там є багато відомих прізвищ. Є також очікувані, але скандальні повернення.
Хто зіграє за збірну Бельгії
Головною новиною стало повернення до складу голкіпера мадридського "Реала" Тібо Куртуа, який не грав за національну команду за минулого тренера.
Це рішення вже викликало скандал у збірній. Приміром, інший голкіпер Кун Кастельс відмовився грати за Бельгію, і додав, що багато гравців не згодні з цим рішенням.
Серед інших відомих імен у команді: форвард "Наполі" Ромелу Лукаку, півзахисники "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне та Жеремі Доку тощо.
Матчі України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.
Нагадаємо, вже є детальний анонс поєдинку України та Бельгії в Лізі націй, портал Новини.LIVE також проведе його онлайн-трансляцію.
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