Бельгія оголосила заявку на матчі з Україною в Лізі націй — повний список та деталі

Голкіпер "Реала" Тібо Куртуа. Фото: REUTERS/Juan Medina

Збірна Бельгії розпочала підготовку до матчів проти збірної України у Лізі націй. Поєдинки відбудуться вже незабаром.

Головний тренер Бельгії Руді Гарсія оголосив список гравців, які увійшли до заявки на матчі з Україною, повідомляє пресслужба бельгійської команди.

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Склад збірної Бельгії на матчі з Україною. Фото: x.com/BelRedDevils

Хто зіграє за збірну Бельгії

Головною новиною стало повернення до складу голкіпера мадридського "Реала" Тібо Куртуа, який не грав за національну команду за минулого тренера.

Це рішення вже викликало скандал у збірній. Приміром, інший голкіпер Кун Кастельс відмовився грати за Бельгію, і додав, що багато гравців не згодні з цим рішенням.

Серед інших відомих імен у команді: форвард "Наполі" Ромелу Лукаку, півзахисники "Манчестер Сіті" Кевін Де Брюйне та Жеремі Доку тощо.

Матчі України та Бельгії відбудуться 20 та 23 березня.

Нагадаємо, вже є детальний анонс поєдинку України та Бельгії в Лізі націй, портал Новини.LIVE також проведе його онлайн-трансляцію.

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