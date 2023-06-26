Скандал в сборной Украины на Евро-2023: что произошло
Делегация сборной Украины на молодежном Чемпионате Европы попала в скандальную ситуацию. И снова это связано с УАФ.
На турнир поехали работников УАФ почти такое же количество, как и футболистов.
Среди них нашлись места для сыновей сотрудников УАФ Алексея Михайличенко и Александра Заварова.
Футбольный туризм?
Министерство молодежи и спорта опубликовало приказ от 31 мая об участии национальной сборной U-21 на Чемпионате Европы-2023 и их выезде за границу.
Делегация национальной команды составила 51 человек, среди которых 23 футболиста, шесть тренеров и 22 сотрудника Украинской ассоциации футбола.
Алексей Михайличенко-младший в делегации получил должность переводчика, а Валерий Заваров считается членом научной группы.
Молодежная сборная Украины 27 июня сыграет завершающий матч группового этапа Евро-2023 против команды Испании.
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