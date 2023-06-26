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Скандал в сборной Украины на Евро-2023: что произошло

26 июня 2023 13:55
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Агабекян Карен
редактор
Скандал в сборной Украины на Евро-2023: что произошло
Сборная Украины после победы над Румынией. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Делегация сборной Украины на молодежном Чемпионате Европы попала в скандальную ситуацию. И снова это связано с УАФ.

На турнир поехали работников УАФ почти такое же количество, как и футболистов.

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Среди них нашлись места для сыновей сотрудников УАФ Алексея Михайличенко и Александра Заварова.

Футбольный туризм?

Министерство молодежи и спорта опубликовало приказ от 31 мая об участии национальной сборной U-21 на Чемпионате Европы-2023 и их выезде за границу.

Делегация национальной команды составила 51 человек, среди которых 23 футболиста, шесть тренеров и 22 сотрудника Украинской ассоциации футбола.

Алексей Михайличенко-младший в делегации получил должность переводчика, а Валерий Заваров считается членом научной группы.

Название

Молодежная сборная Украины 27 июня сыграет завершающий матч группового этапа Евро-2023 против команды Испании.

Напомним, Михаил Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер.

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