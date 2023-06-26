Скандал у збірній України на Євро-2023: що сталося
Делегація збірної України на молодіжному Чемпіонаті Європи потрапила в скандальну ситуації. І знову це пов’язано з УАФ.
На турнір поїхало працівників УАФ майже така ж кількість, як і футболістів.
Серед них знайшлися місця для синів співробітників УАФ Олексія Михайличенко та Олександра Заварова.
Футбольний туризм?
Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ від 31 травня щодо участі національної збірної U-21 на Чемпіонаті Європи-2023 та щодо їх виїзду за кордон.
Делегація національної команди склала 51 людину, серед яких 23 футболісти, шість тренерів на 22 співробітники Української асоціації футболу.
Олексій Михайличенко-молодший у делегації отримав посаду перекладача, а Валерій Заваров значиться членом наукової групи.
Молодіжна збірна України 27 червня зіграє завершальний матч групового етапу Євро-2023 проти команди Іспанії.
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