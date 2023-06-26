Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Скандал у збірній України на Євро-2023: що сталося arrow

Скандал у збірній України на Євро-2023: що сталося

26 червня 2023 13:55
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Скандал у збірній України на Євро-2023: що сталося
Збірна України після перемоги над Румунією. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Делегація збірної України на молодіжному Чемпіонаті Європи потрапила в скандальну ситуації. І знову це пов’язано з УАФ.

На турнір поїхало працівників УАФ майже така ж кількість, як і футболістів.

Читайте також:

Серед них знайшлися місця для синів співробітників УАФ Олексія Михайличенко та Олександра Заварова.

Футбольний туризм?

Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ від 31 травня щодо участі національної збірної U-21 на Чемпіонаті Європи-2023 та щодо їх виїзду за кордон.

Делегація національної команди склала 51 людину, серед яких 23 футболісти, шість тренерів на 22 співробітники Української асоціації футболу.

Олексій Михайличенко-молодший у делегації отримав посаду перекладача, а Валерій Заваров значиться членом наукової групи.

Название

Молодіжна збірна України 27 червня зіграє завершальний матч групового етапу Євро-2023 проти команди Іспанії.

Нагадаємо, Михайло Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер.

Захисник збірної України може перейти до відомого німецького клубу.

Луганську "Зорю" очолить колишній легіонер "Шахтаря".

Хаві може залишити "Барселону": хто стане новим головним тренером.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

None

Ядерний вибух: покрокова інструкція, що робити

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB