Минай и Ингулец могут обвинить в организации договорного матча

КДК УАФ пока не прокомментировал подозрения журналистов

Один из поединков девятнадцатого тура украинской Премьер-лиги по футболу мог оказаться договорным. Если это подтвердиться, нарушителей может ждать серьезное наказание.

Об этом сообщил журналист Сергей Болотников.

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В одном из матчей 19 тура УПЛ встретились "Минай" и "Ингулец". Гости победили со счетом 2:1, набрали 22 очка и поднялись на восьмое место в турнирной таблице.

Подозрение в "договорном матче"

Однако у журналистов закралось сомнение в том, что матч был сыгран в соответствии со спортивных духом УПЛ. Поединок мог оказаться договорным.

"Мне поступил сигнал от футбольных, знающих людей, что есть очень убедительные слухи, что это был ливень, что "Минай" и "Ингулец" сыграли три в три — в первом круге "Минай" выиграл в Петрово, а сейчас команды договорились вернуть должок.

Я проверил у своих знакомых букмекеров, были ли подозрительные ставки и выигрыши. Мне сказали, что да, были ставки на "Ингулец" перед матчем, а во время — на тотал больше. Но в пределах допустимого, без ничего критического, что вызывало бы подозрение", — рассказал Сергей Болотников.

Подозрительный конец матча

"Ингулец" победил в самом конце матча. Решающий гол был забит с пенальти. Сразу после этого главный арбитр Екатерина Монзуль дала сигнал об окончании встречи.

"Я убежден, что договорняки так не играют. Как можно тянуть до последней секунды матча? Если ты знаешь, что нужно проиграть, то ты раньше скосишь соперника или сыграешь рукой в ​​своей штрафной площадке", — объяснил Сергей Болотников.

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