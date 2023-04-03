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Скандал в УПЛ: какие футбольные клубы могли сыграть договорный матч

3 апреля 2023 15:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Минай и Ингулец могут обвинить в организации договорного матча
КДК УАФ пока не прокомментировал подозрения журналистов
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Один из поединков девятнадцатого тура украинской Премьер-лиги по футболу мог оказаться договорным. Если это подтвердиться, нарушителей может ждать серьезное наказание.

Об этом сообщил журналист Сергей Болотников. 

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В одном из матчей 19 тура УПЛ встретились "Минай" и "Ингулец". Гости победили со счетом 2:1, набрали 22 очка и поднялись на восьмое место в турнирной таблице. 

Минай — Ингулец

Подозрение в "договорном матче"

Однако у журналистов закралось сомнение в том, что матч был сыгран в соответствии со спортивных духом УПЛ. Поединок мог оказаться договорным. 

"Мне поступил сигнал от футбольных, знающих людей, что есть очень убедительные слухи, что это был ливень, что "Минай" и "Ингулец" сыграли три в три — в первом круге "Минай" выиграл в Петрово, а сейчас команды договорились вернуть должок.

Я проверил у своих знакомых букмекеров, были ли подозрительные ставки и выигрыши. Мне сказали, что да, были ставки на "Ингулец" перед матчем, а во время — на тотал больше. Но в пределах допустимого, без ничего критического, что вызывало бы подозрение", — рассказал Сергей Болотников. 

Подозрительный конец матча

"Ингулец" победил в самом конце матча. Решающий гол был забит с пенальти. Сразу после этого главный арбитр Екатерина Монзуль дала сигнал об окончании встречи. 

"Я убежден, что договорняки так не играют. Как можно тянуть до последней секунды матча? Если ты знаешь, что нужно проиграть, то ты раньше скосишь соперника или сыграешь рукой в ​​своей штрафной площадке", — объяснил Сергей Болотников.

 

Напомним, легенда "Милана" Паоло Мальдини грубо раскритиковал наставника "Наполи" Лучано Спаллетти после победы "россонери" над неаполитанцами. 

В минувшие выходные сразу несколько известных форвардом установили рекорды результативности. В их числе оказались Карим Бензема и Артем Довбик. 

В Бахмуте погиб известный украинский спортсмен и тренер. 

Стал известен главный кандидат на пост тренера английского "Челси". Клуб уже ведет переговоры с молодым специалистом. 

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