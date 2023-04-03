Минай та Інгулець можуть звинуватити в організації договірного матчу

КДК УАФ поки не прокоментував підозри журналістів

Один із поєдинків дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги з футболу міг виявитися договірним. Якщо це підтвердитися, на порушників може чекати серйозне покарання.

Про це повідомив журналіст Сергій Болотніков.

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В одному з матчів 19 туру УПЛ зустрілися "Минай" та "Інгулець". Гості перемогли з рахунком 2:1, набрали 22 очки та піднялися на восьме місце у турнірній таблиці.

Підозра у "договірному матчі"

Однак у журналістів закрався сумнів у тому, що матч було зіграно відповідно до спортивних духів УПЛ. Поєдинок міг виявитися договірним.

"Мені надійшов сигнал від футбольних, знаючих людей, що є дуже переконливі чутки, що це була злива, що "Минай" та "Інгулець" зіграли три в три — у першому колі "Минай" виграв у Петрово, а зараз команди домовилися повернути борг.

Я перевірив у своїх знайомих букмекерів, чи були підозрілі ставки та виграші. Мені сказали, що так, були ставки на "Інгулець" перед матчем, а під час — на тотал більше. Але в межах допустимого, без нічого критичного, що викликало б підозру", — розповів Сергій Болотніков.

Підозрілий кінець матчу

"Інгулець" переміг наприкінці матчу. Вирішальний гол був забитий із пенальті. Відразу після цього головний арбітр Катерина Монзуль подала сигнал про закінчення зустрічі.

"Я переконаний, що договірняки так не грають. Як можна тягнути до останньої секунди матчу? Якщо ти знаєш, що потрібно програти, то ти раніше скосиш суперника або зіграєш рукою у своєму штрафному майданчику", — пояснив Сергій Болотніков.

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