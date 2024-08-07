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Скандал с медалями — почему бегунье из Кенії вернули "серебро", а итальянка потеряла "бронзу"

7 августа 2024 01:26
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Из-за якобы толкотни спортсменку из Кении дисквалифицировали, но затем вернули медаль
Кенийские бегуньи Фаит Кипьегон и Беатрис Чебет. Фото: X/World Athletics
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Организаторы соревнований Олимпиады-2024 рассмотрели апелляцию сборной Кении и вернули серебряную медаль кенийской бегуньи Фаит Кипьегон. Поэтому другие спортсменки подвинулись в медальном рейтинге.

Об этом сообщает 6 августа, во вторник Всемирная организация по легкой атлетике.

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После забега на дистанции в 5000 метров бегунья из Кении Фаит Кипьегон получила дисквалификацию из-за якобы толкотни с эфиопкой Гудаф Тсегай. Однако сборная Кении сразу подала апелляцию в Олимпийский комитет, и эту апелляцию удовлетворили.

Скандал с медалями в Париже — почему кенийцы вернули "серебро", а итальянка потеряла "бронзу" - фото 1
Момент в забеге на 5000 метров. Фото: X/World Athletics

Интересно, что именно Гудаф Тсегай принадлежит мировому рекорду на этой дистанции (14.00.21).

Возвращение "серебра" в Кипьегон привело к тому, что итальянка Надя Баттоклетти потеряла свою "бронзу", которую "подобрала" опустившаяся со второго места на третье нидерландка Сифан Хассан. Золотую медаль завоевала землячка Фаит Беатрис Чебет.

Скандал с медалями в Париже — почему кенийцы вернули "серебро", а итальянка потеряла "бронзу" - фото 2
Надя Баттоклетти в соревнованиях на 5000 метров. Фото: Reuters

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