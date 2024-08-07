Через нібито штовханину спортсменку з Кенії дискваліфікували, але потім повернули медаль

Кенійські бігунки Фаїт Кіп'єгон та Беатріс Чебет. Фото: X/World Athletics

Організатори змагань Олімпіади-2024 розглянули апеляцію збірної Кенії та повернули срібну медаль кенійській бігунці Фаїт Кіп'єгон. Через це інші спортсменки посунулись у медальному рейтингу.

Про це повідомляє 6 серпня, у вівторок Всесвітня організація з легкої атлетики.

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Після забігу на дистанції у 5000 метрів бігунка з Кенії Фаїт Кіп'єгон отримала дискваліфікацію через, нібито, штовханину з ефіопкою Гудаф Тсегай. Проте збірна Кенії відразу подала апеляцію в Олімпійський комітет і цю апеляцію задовольнили.

Момент у забігу на 5000 метрів. Фото: X/World Athletics

Цікаво, що саме Гудаф Тсегай належить світовий рекорд на цій дистанції (14.00.21).

Повернення "срібла" до Кіп'єгон призвело до того, що італійка Надя Баттоклетті втратила свою "бронзу", яку "підібрала" нідерландка Сіфан Хассан, що опустилася з другого місця на третє. Золоту медаль здобула землячка Фаїт Беатріс Чебет.

Надя Баттоклетті у змаганнях на 5000 метрв. Фото: Reuters

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