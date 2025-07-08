Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Скандальному Овечкину запретили общаться с российской прессой

Скандальному Овечкину запретили общаться с российской прессой

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 08:41
НХЛ запретила Овечкину общаться в Москве с российской прессой
Александр Овечкин во время интервью. Кадр из видео

НХЛ решила ограничить эксклюзив для Александра Овечкина. Клубная лига запретила ему давать интервью российским СМИ во время летнего отпуска.

Причиной стали усилия холдинга по съемкам масштабного фильма о легенде "Вашингтона", сообщает The Insider.

Реклама
Читайте также:

Запрет касается только эксклюзивов. Пресс-конференции и договорные обязательства перед спонсорами остаются в силе. Это означает, что даже при желании "медовый месяц" у российских журналистов с Александром Овечкиным не получится. НХЛ хочет держать весь фокус на будущем кино. 

Александр Овечкин
Александр Овечкин во время матча. Кадр из видео

Овечкина хотят оградить от России

Ирония заключается в том, что истинная мотивация скрывается за формулировкой "ограничения режиссерской группы и контрактов". Видимо, "режиссерская группа" решила, что кадры с интервью в России не помещаются в концепцию фильма про героя, который предпочитает отдыхать на элитных мировых курортах. 

В прошлом сезоне Александр Овечкин подтвердил свой статус, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин забросил уже 897 шайб. Кстати, жена Овечкина, Анастасия, недавно заявила, что после сезона в США семья спортивного долларового миллионера вернется в Россию. 

Напомним, олимпийская чемпионка Яна Клочкова живет в Крыму и не комментирует события в ее родной стране. 

Юлия Левченко проводит успешный сезон и остается одной из самых красивых спортсменок Украины. 

Хаби Алонсо собирается привести в мадридский "Реал" одну из звезд современного футбола. 

Виталий Буяльский может бесплатно уйти из "Динамо", но это произойдет не ранее, чем через год. 

пропаганда НХЛ Хоккей Александр Овечкин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации