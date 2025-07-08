НХЛ запретила Овечкину общаться в Москве с российской прессой

Скандальному Овечкину запретили общаться с российской прессой
НХЛ решила ограничить эксклюзив для Александра Овечкина. Клубная лига запретила ему давать интервью российским СМИ во время летнего отпуска.
Причиной стали усилия холдинга по съемкам масштабного фильма о легенде "Вашингтона", сообщает The Insider.
Запрет касается только эксклюзивов. Пресс-конференции и договорные обязательства перед спонсорами остаются в силе. Это означает, что даже при желании "медовый месяц" у российских журналистов с Александром Овечкиным не получится. НХЛ хочет держать весь фокус на будущем кино.
Овечкина хотят оградить от России
Ирония заключается в том, что истинная мотивация скрывается за формулировкой "ограничения режиссерской группы и контрактов". Видимо, "режиссерская группа" решила, что кадры с интервью в России не помещаются в концепцию фильма про героя, который предпочитает отдыхать на элитных мировых курортах.
В прошлом сезоне Александр Овечкин подтвердил свой статус, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин забросил уже 897 шайб. Кстати, жена Овечкина, Анастасия, недавно заявила, что после сезона в США семья спортивного долларового миллионера вернется в Россию.
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