НХЛ запретила Овечкину общаться в Москве с российской прессой

Александр Овечкин во время интервью. Кадр из видео

НХЛ решила ограничить эксклюзив для Александра Овечкина. Клубная лига запретила ему давать интервью российским СМИ во время летнего отпуска.

Причиной стали усилия холдинга по съемкам масштабного фильма о легенде "Вашингтона", сообщает The Insider.

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Запрет касается только эксклюзивов. Пресс-конференции и договорные обязательства перед спонсорами остаются в силе. Это означает, что даже при желании "медовый месяц" у российских журналистов с Александром Овечкиным не получится. НХЛ хочет держать весь фокус на будущем кино.

Александр Овечкин во время матча. Кадр из видео

Овечкина хотят оградить от России

Ирония заключается в том, что истинная мотивация скрывается за формулировкой "ограничения режиссерской группы и контрактов". Видимо, "режиссерская группа" решила, что кадры с интервью в России не помещаются в концепцию фильма про героя, который предпочитает отдыхать на элитных мировых курортах.

В прошлом сезоне Александр Овечкин подтвердил свой статус, превзойдя рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин забросил уже 897 шайб. Кстати, жена Овечкина, Анастасия, недавно заявила, что после сезона в США семья спортивного долларового миллионера вернется в Россию.

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