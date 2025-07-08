НХЛ заборонила Овечкіну спілкуватися в Москві з російською пресою

Олександр Овечкін під час інтерв'ю. Кадр із відео

НХЛ вирішила обмежити ексклюзив для Олександра Овечкіна. Клубна ліга заборонила йому давати інтерв'ю російським ЗМІ під час літньої відпустки.

Причиною стали зусилля холдингу зі зйомок масштабного фільму про легенду "Вашингтона", повідомляє The Insider.

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Заборона стосується тільки ексклюзивів. Пресконференції та договірні зобов'язання перед спонсорами залишаються чинними. Це означає, що навіть при бажанні "медовий місяць" у російських журналістів з Олександром Овечкіним не вийде. НХЛ хоче тримати весь фокус на майбутньому кіно.

Олександр Овечкін під час матчу. Кадр із відео

Овечкіна хочуть захистити від Росії

Іронія полягає в тому, що справжня мотивація ховається за формулюванням "обмеження режисерської групи та контрактів". Мабуть, "режисерська група" вирішила, що кадри з інтерв'ю в Росії не вміщаються в концепцію фільму про героя, який вважає за краще відпочивати на елітних світових курортах.

Минулого сезону Олександр Овечкін підтвердив свій статус, перевершивши рекорд Вейна Гретцкі. Росіянин закинув уже 897 шайб. До речі, дружина Овечкіна, Анастасія, нещодавно заявила, що після сезону в США сім'я спортивного доларового мільйонера повернеться до Росії.

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