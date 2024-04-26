Во сколько Барселоне обойдется форвард из самого богатого клуба АПЛ — появился инсайд

Форвард "Ньюкасла" Александер Исак забил гол в АПЛ. Фото: Reuters/Lee Smith

Каталонская "Барселона" продолжает искать центрального форварда на трансферном рынке. В клубе хотят заменить высокооплачиваемого, но провалившего сезон, 35-летнего поляка Роберта Левандовски.

По имеющейся информации у портала Sport.es, "Барселона" увидело потенциального новичка в АПЛ.

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Отметим, что летом Левандовским, вероятно, продадут в Саудовскую Аравию за сумму до 50 млн евро. С футболистом этот вопрос также решен.

"Барселона" не ищет легких путей

Кризисный каталонский клуб, где есть множество долгов, хочет переманить футболиста из клуба, где самые богатые владельцы в мире футбола — инвестиционный фонд из Саудовской Аравии. Конечно же речь об "Ньюкасле".

По имеющейся информации, "Барселона" хочет купить центрального форварда "Ньюкасла" и сборной Швеции Александера Исака.

"Сороки" хотят получить за своего игрока не менее 100 млн евро. При этом у Исака в контракте есть пункт, что в случае непопадания в Лигу чемпионов его трансферная стоимость снизиться на 20% — до 80 млн евро.

В текущем сезоне Исак в 35 матчах за "Ньюкасл" во всех турнирах забил 21 мяч и сделал один ассист.

"Ньюкасл" провалил текущий сезон, если сравнивать его с прошлым. Команда идет на седьмом месте и почти потеряла шансы на Лигу чемпионов.

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