Скільки Барселоні коштуватиме форвард із найбагатшого клубу АПЛ — з'явився інсайд

Форвард "Ньюкасла" Александер Ісак забив гол у АПЛ. Фото: Reuters/Lee Smith

Каталонська "Барселона" продовжує шукати центрального форварда на трансферному ринку. У клубі хочуть замінити високооплачуваного 35-річного поляка Роберта Левандовські, який провалив сезон.

За наявною інформацією порталу Sport.es, "Барселона" побачило потенційного новачка в АПЛ.

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Зазначимо, що влітку Левандовським, ймовірно, продадуть до Саудівської Аравії за суму до 50 млн євро. З футболістом це питання також вирішено.

"Барселона" не шукає легких шляхів

Кризовий каталонський клуб, де є великі борги, хоче переманити футболіста з клубу, де найбагатші власники у світі футболу — інвестиційний фонд із Саудівської Аравії. Звичайно ж мова про "Ньюкасл".

За наявною інформацією, "Барселона" хоче купити центрального форварда "Ньюкасла" та збірної Швеції Александера Ісака.

"Сороки" хочуть отримати за свого гравця щонайменше 100 млн євро. При цьому Ісак у контракті має пункт, що у разі непопадання до Ліги чемпіонів його трансферна вартість знизиться на 20% — до 80 млн євро.

Цього сезону Ісак у 35 матчах за "Ньюкасл" у всіх турнірах забив 21 м'яч і зробив один асист.

"Ньюкасл" провалив поточний сезон, якщо порівнювати його з минулим. Команда йде на сьомому місці та майже втратила шанси на Лігу чемпіонів.

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