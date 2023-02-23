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Составы команды на матч Лиги Конференций "Днепр-1" — АЕК: Довбика нет даже в запасе

23 февраля 2023 18:45
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Составы команд на матч Днепр-1 против АЕКа — Довбика нет даже в запасе
Артем Довбик пропустит важный поединок из-за повреждения
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Тренеры украинского СК "Днепр-1" и кипрского АЕКа назвали стартовые составы команды, которые выйдут на поле стадиона в словацком Кошице в рамках ответного матча 1/16 Лиги Конференций. 

Артем Довбик пропустит этот поединок из-за травмы, напоминает портал Новини.LIVE

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Это будет уже четвертая встреча "Днепр-1" с АЕКом в сезоне 2022/2023. Три первых матча закончились победой команды из Ларнаки. Сначала она не пустила украинцев в групповую стадию Лиги Европы, а неделю назад обыграла подопечных Александра Кучера на Кипре со счетом 1:0. 

Для "Днепр-1" это второй поединок после трехмесячной зимней паузы. Оптимальным состав украинской команды назвать нельзя. Не хватает главной звезды. Артем Довбик получил травму накануне встречи и не выйдет на поле. 

Стартовые составы команд

"Днепр-1": Валеф — Хайнер, Сваток (капитан), Сарапий, Амаш — Рубчинский, Бабенко — Бланко, Пихаленок, Жоан Пеглоу — Гуцуляк. 

Тренер: Александр Кучер. 

АЕК: Пирич — Росалес, Миличевич, Томович (капитан), Гарсия — Понс, Луиш Густаву — Фараж, Ойер, Яколиш — Лопеш. 

Тренер: Хосе Луис Ольтра. 

Напомним, Лионель Месси и Роберт Левандовский могут начать следующий сезон в составе одной команды, и речь идет не о "Барселоне". 

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик подвергся жесткой критике из-за отсутствия результативных действий в составе лондонской команды. 

Защитник "Борнмута" Илья Забарный выйдет на поле не раньше апреля этого года. Это стало известно после углубленного медицинского обследования футболиста. 

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