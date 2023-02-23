Составы команд на матч Днепр-1 против АЕКа — Довбика нет даже в запасе

Артем Довбик пропустит важный поединок из-за повреждения

Тренеры украинского СК "Днепр-1" и кипрского АЕКа назвали стартовые составы команды, которые выйдут на поле стадиона в словацком Кошице в рамках ответного матча 1/16 Лиги Конференций.

Артем Довбик пропустит этот поединок из-за травмы, напоминает портал Новини.LIVE.

Это будет уже четвертая встреча "Днепр-1" с АЕКом в сезоне 2022/2023. Три первых матча закончились победой команды из Ларнаки. Сначала она не пустила украинцев в групповую стадию Лиги Европы, а неделю назад обыграла подопечных Александра Кучера на Кипре со счетом 1:0.

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Він – один з тих гравців, що пройшли з #Дніпро1 весь шлях становлення та розвитку у професійному футболі. Клуб дякує Валерію за професіоналізм, відданість та надійність. Бажаємо успіхів у подальшій кар’єрі. pic.twitter.com/9yIooTkakC — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 23, 2023

Для "Днепр-1" это второй поединок после трехмесячной зимней паузы. Оптимальным состав украинской команды назвать нельзя. Не хватает главной звезды. Артем Довбик получил травму накануне встречи и не выйдет на поле.

Стартовые составы команд

"Днепр-1": Валеф — Хайнер, Сваток (капитан), Сарапий, Амаш — Рубчинский, Бабенко — Бланко, Пихаленок, Жоан Пеглоу — Гуцуляк.

Тренер: Александр Кучер.

АЕК: Пирич — Росалес, Миличевич, Томович (капитан), Гарсия — Понс, Луиш Густаву — Фараж, Ойер, Яколиш — Лопеш.

Тренер: Хосе Луис Ольтра.

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