Склади команд на матч Дніпро-1 проти АЕКа — Довбика немає навіть у запасі

Артем Довбик пропустить важливий поєдинок через пошкодження

Тренери українського СК "Дніпро-1" та кіпрського АЕКу назвали стартові склади команди, які вийдуть на поле стадіону у словацькому Кошиці в рамках матчу-відповіді 1/16 Ліги Конференцій.

Артем Довбик пропустить цей поєдинок через травму, нагадує портал Новини.LIVE.

Це буде вже четверта зустріч "Дніпро-1" з АЕКом у сезоні 2022/2023. Три перші матчі закінчилися перемогою команди з Ларнаки. Спочатку вона не пустила українців до групової стадії Ліги Європи, а тиждень тому обіграла підопічних Олександра Кучера на Кіпрі з рахунком 1:0.

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Він – один із тих гравців, що пройшли з #Дніпро1 весь шлях становлення та розвитку у професійному футболі. Клуб дякує Валерію за професіоналізм, відданість та надійність. Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі. pic.twitter.com/9yIooTkakC — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 23, 2023

Для "Дніпро-1" це другий поєдинок після тримісячної зимової паузи. Оптимальним склад української команди не можна назвати. Бракує головної зірки. Артем Довбик отримав травму напередодні зустрічі та не вийде на поле.

Стартові склади команд

"Дніпро-1": Валеф — Хайнер, Сваток (капітан), Сарапій, Амаш — Рубчинський, Бабенко — Бланко, Пихальонок, Жоан Пеглоу — Гуцуляк.

Тренер: Олександр Кучер.

АЕК: Піріч — Росалес, Мілічевич, Томович (капітан), Гарсія — Понс, Луїш Густаву — Фараж, Ойєр, Яколіш — Лопеш.

Тренер: Хосе Луїс Ольтра.

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