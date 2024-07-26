Скрипник принял решение досрочно уйти из Металлиста 1925

Виктор Скрипник во время тренировки "Металлиста 1925". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/

Виктор Скрипник ушел в отставку с поста главного тренера во второй раз за год. На этот раз украинский наставник досрочно ушел из "Металлиста 1925".

Отставка Скрипника состоялась сразу после поражения харьковский команды в важном матче, сообщил журналист Владимир Зверов.

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В украинском футболе начался мини-турнир за право занять место "Днепра-1" в элитном дивизионе. В первом матче "Левый берег" сыграл с "Металлистом 1925". Подопечные Виктора Скрипника первыми пропустили гол, но отыгрались на 90+4 минуте поединка. Однако харьковская команда уступила сопернику в серии пенальти со счетом 4:5. Таким образом "Металлист 1925" проведет сезон 2024/2025 в Первой лиге.

Виктор Скрипник с руководством "Металлиста 1925". Фото: instagram.com/wbt.nosov/

Отставка Скрипника

Во время трансляции матча журналист Владимир Зверов сообщил, что главный тренер "Металлиста 1925" принял решение уйти из клуба. Решение наставника обусловлено результатами харьковской команды. В прошлом сезоне она заняла последнее место в УПЛ, а сейчас не сумела воспользоваться шансов вернуться в элитный дивизион.

Руководство "Металлиста 1925" не подтвердило разрыв контракта с главным тренером команды.

Предыдущим местом работы Скрипника была полтавская "Ворскла", из которой он ушел в декабре 2023 года. Также 54-летний специалист тренировал луганскую "Зарю", латвийскую "Ригу" и немецкий "Вердер".

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