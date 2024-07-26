Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925 после поражения от Левого берега arrow

Скрипник подал в отставку с поста тренера Металлиста 1925 после поражения от Левого берега

26 июля 2024 18:57
Валерий Ковалевич - Редактор
Скрипник принял решение досрочно уйти из Металлиста 1925
Виктор Скрипник во время тренировки "Металлиста 1925". Фото: instagram.com/metalist1925_kh/
Валерий Ковалевич - Редактор

Виктор Скрипник ушел в отставку с поста главного тренера во второй раз за год. На этот раз украинский наставник досрочно ушел из "Металлиста 1925".

Отставка Скрипника состоялась сразу после поражения харьковский команды в важном матче, сообщил журналист Владимир Зверов

Читайте также:

В украинском футболе начался мини-турнир за право занять место "Днепра-1" в элитном дивизионе. В первом матче "Левый берег" сыграл с "Металлистом 1925". Подопечные Виктора Скрипника первыми пропустили гол, но отыгрались на 90+4 минуте поединка. Однако харьковская команда уступила сопернику в серии пенальти со счетом 4:5. Таким образом "Металлист 1925" проведет сезон 2024/2025 в Первой лиге. 

Виктор Скрипник
Виктор Скрипник с руководством "Металлиста 1925". Фото: instagram.com/wbt.nosov/

Отставка Скрипника 

Во время трансляции матча журналист Владимир Зверов сообщил, что главный тренер "Металлиста 1925" принял решение уйти из клуба. Решение наставника обусловлено результатами харьковской команды. В прошлом сезоне она заняла последнее место в УПЛ, а сейчас не сумела воспользоваться шансов вернуться в элитный дивизион. 

Руководство "Металлиста 1925" не подтвердило разрыв контракта с главным тренером команды. 

Предыдущим местом работы Скрипника была полтавская "Ворскла", из которой он ушел в декабре 2023 года. Также 54-летний специалист тренировал луганскую "Зарю", латвийскую "Ригу" и немецкий "Вердер". 

Напомним, Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку.

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера. 

Цыганков уйдет из "Жироны" вслед за Довбиком — на украинца претендует топ-клуб.

Зинченко выбрал новый клуб — "Арсенал" готовит трансфер украинца.

Довбик в шаге от трансфера — какой клуб выбрал форвард.

спорт футбол тренер Виктор Скрипник ФК Металлист 1925

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

25 июля 2024

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба